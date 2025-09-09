Una de las mejores excursiones de naturaleza de España está en la Comunitat Valenciana

Con el paso del verano y las temperaturas sofocantes, son miles las personas que deciden pasar largas jornadas en el monte, buscando excursiones. Hay quien opta por realizar alguna escapada para pasar el día o un fin de semana a la montaña. Es cierto que la Comunitat Valenciana no tiene tanta oferta montañera como los territorios que tocan los pirineos, pero el interior elevado valenciano es uno de los grandes atractivos para quienes disfrutan de buenas rutas. Y, en este sentido, una de las más originales la encontramos en Alicante.

Si te gusta la naturaleza y esos rincones no demasiado conocidos por el gran público, alejados de las aglomeraciones de las ciudades o playas, no puedes dejar de visitar Las Fuentes del Algar (Les Fonts de l'Algar). ¿No las conoces? Pues te estás perdiendo uno de los espacios más bonitos de España. Una vez llegas a la zona, que se encuentra a 3 kilómetros de Callosa de Ensarriá, darás con un recorrido de 1,5 kilómetros a lo largo del cauce del río Algar. Si no has estado nunca, te sorprenderá.

Los puentes de Les Fonts de l'Algar / SD

Les Fonts de l'Algar, una postal para el recuerdo

Un camino de piedra con vallas de madera, rocas, naturaleza, una piscina natural y unas cataratas espectaculares. Y, sí, según se encuentre el caudal del río, te puedes dar un baño para el recuerdo. Se pueden bañar en el río, hay servicio de socorrismo en Semana Santa y la temporada de verano; fuera de estos periodos, el baño está permitido bajo la responsabilidad del bañista.

Las entradas se pueden comprar en la taquilla el mismo día hasta completar el aforo. La compra Online se puede realizar como mínimo 24h antes del día de la visita en su página web.