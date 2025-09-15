¿Tienes plan para el fin de semana? Ruta por uno de los pueblos más bonito de la Comunitat Valenciana

¿Eres de los que busca plan para el próximo fin de semana? ¿Piensas en alguna escapada de Otoño? Si aún no has decidido cómo aprovechar esos días de descanso, hacer una ruta por uno de los pueblos más bonitos de la Comunitat Valenciana podría ser la mejor opción. La región está llena de rincones encantadores que ofrecen un contacto directo con la naturaleza, la historia y la cultura local. Entre estos pueblos, Serra, ubicado en pleno corazón de la Sierra Calderona, destaca como una joya escondida perfecta para una escapada.

Serra es un pequeño municipio situado a unos 35 km de Valencia, lo que lo convierte en un destino de fácil acceso para aquellos que buscan una salida rápida de la ciudad. El pueblo forma parte del Parque Natural de la Sierra Calderona, un entorno natural protegido que se extiende por varias comarcas de la Comunitat Valenciana, y es conocido por su gran biodiversidad, sus frondosos bosques y su variada fauna.

Este entorno natural, junto con el encanto rural de Serra, lo convierte en un destino ideal para quienes quieren disfrutar de actividades al aire libre, como el senderismo, rutas en bicicleta o simplemente paseos tranquilos por sus calles empedradas. El clima mediterráneo de la zona, con inviernos suaves y veranos cálidos, permite que cualquier época del año sea buena para visitarlo, aunque los meses de primavera y otoño son especialmente agradables para las rutas de senderismo.

Qué hacer en Serra: rutas de senderismo

Si te gusta el senderismo, Serra es tu paraíso. Este pequeño pueblo valenciano cuenta con numerosas rutas que se adaptan a diferentes niveles de dificultad. Entre las más populares, destaca la Ruta del Garbí. El Mirador del Garbí es una de las atracciones más impresionantes de la zona. Esta ruta te llevará por un camino rodeado de pinos y encinas, hasta llegar al mirador desde donde podrás disfrutar de unas vistas espectaculares del mar Mediterráneo y las montañas circundantes. La ruta no es demasiado exigente y es apta para familias y senderistas con un nivel medio de experiencia.

El recorrido tiene unos 12 km de ida y vuelta, y se puede completar en unas 4 horas, dependiendo del ritmo y las paradas que hagas para disfrutar del paisaje. No olvides llevar una cámara, ya que las vistas panorámicas desde el Garbí son uno de los puntos más fotografiados de la Sierra Calderona.

También está la subida al Castillo de Serra. Para los amantes de la historia, una opción interesante es la subida al Castillo de Serra, una fortaleza de origen musulmán que se eleva a más de 500 metros sobre el nivel del mar. El castillo fue construido en el siglo XI y jugó un papel importante en la defensa del territorio durante la época de Al-Ándalus. Hoy en día, sus ruinas ofrecen un viaje en el tiempo y unas vistas impresionantes sobre el valle. La ruta hasta el castillo es de dificultad moderada, con un recorrido de unos 4 km (ida y vuelta) que se puede hacer en aproximadamente dos horas. El sendero está bien señalizado y, aunque la subida puede ser algo empinada, el esfuerzo merece la pena al llegar a la cima y contemplar el paisaje.

Además de las rutas de senderismo, Serra cuenta con varios puntos de interés cultural e histórico que merecen una visita. La Cartuja de Porta Coeli, es uno de ellos. A pocos kilómetros de Serra se encuentra la Cartuja de Porta Coeli, un monasterio cartujo fundado en el siglo XIII. Este impresionante edificio está rodeado de naturaleza y es un lugar ideal para una visita tranquila. Aunque el acceso al interior del monasterio está restringido, se puede recorrer los alrededores y disfrutar de la paz y serenidad que este lugar transmite.

Otro punto interesante para visitar es la Fuente de Deula, un antiguo sistema hidráulico de origen musulmán que se utilizaba para regar los cultivos de la zona. El agua de la fuente fluye por un acueducto hasta un pequeño estanque, creando un rincón muy pintoresco y agradable, ideal para hacer una pausa durante una caminata.

Por último, en el corazón del pueblo está dominado por la Iglesia Parroquial de los Ángeles, un edificio de estilo gótico valenciano construido en el siglo XVII. Esta iglesia es una visita obligada para quienes disfrutan del arte y la historia. Además, su localización en el centro de Serra la convierte en un buen punto de partida para explorar el casco antiguo del pueblo.

El pueblo más bonito de la Comunitat Valenciana

Serra es el pueblo más bonito de la Comunitat Valenciana al ganar el concurso organizado por la aplicación España Turismo. El municipio, enclavado en el corazón de la Sierra Calderona, ha obtenido el voto de 4644 personas que lo han hecho ganador de este concurso, 304 votos más que el que ha quedado en segunda posición.

La localidad pasará ahora a la fase nacional del concurso junto con Ayora, Cervera del Maestre y Ademuz que han quedado en segundo, tercer y cuarto lugar en un concurso en el que competían 30 pueblos de la Comunidad Valenciana. Las más de 18.000 personas que han votado lo han hecho a través de la aplicación España Turismo.