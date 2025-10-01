Uno de los pueblos medievales más bonitos de España para visitar este otoño

¿Buscas destino para pasar unos días en familia o con amigos este otoño? Son muchos los que preferiren aprovechar estos días festivos para desconectar de la gran ciudad. Calatañazor, en la provincia de Soria, es un pequeño pueblo medieval considerado uno de los más bonitos de España. Enclavado en un entorno natural impresionante, ofrece al visitante la posibilidad de viajar en el tiempo y disfrutar de un lugar único, donde parece que la historia se ha detenido. Visitar Calatañazor es una experiencia mágica, ya que el ambiente medieval y el paisaje invernal, crea un entorno de cuento de hadas.

El origen de Calatañazor se remonta a tiempos celtíberos y romanos, pero fue durante la Edad Media cuando alcanzó su mayor esplendor. Este pueblo medieval es famoso por la leyenda de la batalla de Calatañazor, donde el caudillo musulmán Almanzor sufrió una gran derrota. Aunque los historiadores debaten la veracidad de este acontecimiento, la leyenda ha dejado una huella profunda en la historia y la cultura del lugar.

El nombre "Calatañazor" proviene del árabe Qalat al-Nusur, que significa "Castillo de los Buitres". Este nombre hace referencia a la fortaleza que corona el pueblo, desde donde se puede disfrutar de unas vistas espectaculares del entorno. La sensación de estar en un lugar donde la historia se siente en cada piedra es una de las razones por las que Calatañazor es un destino imperdible.

Qué ver en Calatañazor

Calatañazor conserva su esencia medieval, con calles empedradas, casas de adobe y piedra, y una atmósfera que transporta al visitante a otra época. A continuación, te presentamos los principales lugares que no puedes perderte al visitar este pueblo.

El Castillo de Calatañazor: El Castillo de Calatañazor es el símbolo más emblemático del pueblo. Aunque actualmente se encuentra en ruinas, su imponente estructura aún domina el paisaje. La fortaleza, construida en el siglo XII, jugó un papel crucial en las guerras medievales y ofrece unas vistas impresionantes del Valle del río Milanos. Subir hasta el castillo es una actividad ideal para quienes disfrutan de la historia y desean obtener una panorámica espectacular del entorno nevado en invierno.

Calle Mayor y Plaza del Pueblo: Recorrer la Calle Mayor de Calatañazor es como pasear por una calle medieval congelada en el tiempo. Las casas, con fachadas de madera, adobe y piedra, conservan su estilo original. La Plaza del Pueblo es el corazón de Calatañazor y suele ser el escenario de eventos navideños como mercados y conciertos de villancicos. Durante la Navidad, las luces y la decoración le dan un toque festivo y acogedor.

I glesia de Nuestra Señora del Castillo : La Iglesia de Nuestra Señora del Castillo es uno de los edificios más importantes de Calatañazor. Construida en el siglo XII, presenta una mezcla de estilos románico y gótico. Su interior, sencillo pero encantador, invita a la reflexión y a la paz. Durante la Navidad, la iglesia suele albergar un pequeño Belén viviente , una tradición que atrae tanto a locales como a turistas.

Museo de Calatañazor: El Museo de Calatañazor es una visita obligada para quienes quieren aprender más sobre la historia del pueblo y la batalla de Almanzor. Aquí se pueden ver exposiciones de objetos arqueológicos y fotografías antiguas que muestran cómo era la vida en este lugar hace siglos. El museo es pequeño pero ofrece una visión fascinante del pasado de Calatañazor.

Actividades para disfrutar en Calatañazor

Visitar Calatañazor en otoño ofrece una experiencia diferente a la de otras épocas del año. La Plaza del Pueblo acoge un pequeño mercado donde se pueden encontrar productos locales como embutidos, quesos y dulces típicos de la región, así como artesanías. Es el lugar perfecto para comprar regalos originales y souvenirs.

Además, el entorno de Calatañazor ofrece varias rutas de senderismo que se pueden disfrutar también ahora en primavera. Caminar por el Sabinar de Calatañazor o a lo largo del río Abión bajo la nieve es una experiencia inolvidable. Para los amantes de la fotografía, el paisaje cubierto de escarcha y el contraste con la arquitectura medieval crean escenas perfectas para capturar.

Por último, la gastronomía de Soria es otro de los grandes atractivos de Calatañazor. Los restaurantes del pueblo ofrecen platos tradicionales como el cocido castellano, las migas pastoriles y los asados de cordero.