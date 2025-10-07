¿Buscas destino para una escapada? Este es uno de los mejores miradores del Mediterráneo
No solo es un lugar turístico imperdible, sino también un símbolo de la fascinante mezcla de naturaleza, historia y cultura de la Costa Blanca
¿Estás pensando dónde ir de escapada este otoño? Calpe es uno de los destinos más codiciados ya sea para pasar un puente, como el de octubre, o simplemente para hacer una pequeña escapada de fin de semana. Entre sus muchos atractivos está el Peñón de Ifach. Se trata de una formación rocosa imponente que se eleva majestuosamente sobre el mar mediterráneo en la localidad de Calpe, en la Costa blanca. Este coloso de piedra caliza no solo es un símbolo icónico de la región, sino que también posee un magnetismo misterioso que atrae a turistas, aventureros y amantes de la naturaleza de todo el mundo. Además, la temperatura en otoño todavía es cálida en la Comunitat Valenciana por lo que podrás disfrutar incluso de la playa, si te atreves hasta puedes bañarte.
El Peñón de Ifach en Calpe no solo es un destino turístico imperdible, sino también un símbolo de la fascinante mezcla de naturaleza, historia y cultura. Desde sus encantadores rincones históricos hasta sus playas de ensueño y la emocionante subida al Peñón, Calpe ofrece una experiencia única que deja a los visitantes con recuerdos imborrables. Ya sea que busques aventura, relajación o una inmersión en la historia y la naturaleza, Calpe y su icónico Peñón de Ifach tienen algo especial que ofrecer a cada viajero.
Atractivos turísticos de Calpe
No solo es playa. Calpe es una joya en la Costa Blanca que combina historia, cultura, naturaleza y modernidad. Este encantador municipio ofrece una variedad de atractivos turísticos que satisfacen a visitantes de todas las edades y gustos.
- Casco antiguo: El casco antiguo de Calpe es un laberinto de calles empedradas, casas de colores vibrantes y plazas encantadoras. Aquí, los visitantes pueden explorar la historia de la ciudad a través de sus murallas medievales, la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Nieves y el Museo de Historia y Arqueología.
- Baños de la Reina: Estas antiguas piscifactorías romanas, situadas junto al mar, ofrecen una fascinante visión de la ingeniería y la vida cotidiana en la época romana. Hoy en día, son un lugar popular para nadar y bucear.
- Puerto pesquero y lonja: El puerto pesquero de Calpe es un lugar vibrante donde se puede observar a los pescadores locales en acción y asistir a la subasta de pescado fresco. Es una excelente oportunidad para degustar mariscos y pescados frescos en los restaurantes cercanos.
- Salinas de Calpe: Estas salinas naturales son hogar de una variedad de aves, incluyendo flamencos rosados. Es un lugar ideal para los amantes de la naturaleza y la observación de aves.
Excursión al Peñón de Ifach
El Peñón de Ifach es una de las principales atracciones de Calpe y ofrece una experiencia única para los amantes del senderismo y la naturaleza.
- Preparativos para la excursión: Antes de emprender la subida, es importante estar bien preparado. Se recomienda llevar calzado cómodo y adecuado para senderismo, agua suficiente, protector solar y una gorra para protegerse del sol. La ruta puede ser exigente en algunas partes, por lo que es crucial estar en buena forma física.
- La ruta de ascenso: La excursión al Peñón de Ifach comienza en el Parque Natural del Peñón de Ifach, donde se encuentra el centro de visitantes. Desde aquí, el sendero bien marcado lleva a los excursionistas a través de un paisaje de flora y fauna autóctonas. A medida que se asciende, se pueden disfrutar de vistas panorámicas de Calpe y el Mediterráneo. El camino está dividido en dos tramos: el primero es una subida moderada que llega hasta el túnel excavado en la roca. Este túnel, que data del siglo XIX, es una de las partes más emocionantes de la ruta. Una vez atravesado el túnel, comienza el segundo tramo, más empinado y exigente, que conduce a la cima del Peñón.
- La cima del Peñón: La recompensa por alcanzar la cima del Peñón de Ifach es una vista espectacular que abarca la costa de la Costa Blanca, las montañas del interior y, en días despejados, incluso la isla de Ibiza. Desde este punto, se puede apreciar la magnitud y la belleza de la región, comprendiendo por qué este lugar tiene un magnetismo tan poderoso.
