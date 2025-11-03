¿Viajas en Navidad? Este es el destino que no te puedes perder

Ya estamos en noviembre y la Navidad empieza a asomarse en el horizonte. ¿Eres un amante de la Navidad? ¿Buscas destino para una pequeña escapada antes de acabar el año? Le Barcarès, ubicado en la región de Occitania, al sur de Francia, es un destino navideño por excelencia. Este pequeño pueblo costero, a tan sólo dos horas de Barcelona, transforma su puerto en el Pueblo de Navidad, una experiencia mágica que atrae cada año a miles de visitantes con su enorme mercadillo navideño, espectáculos de luces, y el famoso Village de Papa Noel, del 28 de noviembre al 4 de enero. Desde mediados de noviembre hasta inicios de enero, esta localidad del sur de Francia se transforma en una fantasía navideña con atracciones, desfiles, espectáculos de luz y sonido y casetas de productos típicos de esta época del año.

Le Barcarès está en el sur de Francia, cerca de Perpiñán, a unos 25 km, y a solo 70 km de la frontera con España. Existen varias opciones para llegar: En coche: Desde España, puedes llegar en coche desde Girona o Barcelona. Si partes de Perpiñán, el trayecto es corto y bien señalizado. En tren: La estación de tren más cercana es Perpiñán, desde donde se puede tomar un autobús o taxi hasta Le Barcarès. En avión: Los aeropuertos más cercanos son el de Perpiñán-Rivesaltes, a unos 20 minutos en coche, o los de Girona y Barcelona, desde los cuales puedes alquilar un coche o tomar transporte público hacia Perpiñán y, posteriormente, a Le Barcarès. ¿Te apuntas?

Village de Noël

El Village de Noel en Le Barcarès es famoso por su atmósfera festiva y su tamaño, convirtiéndose en uno de los mercadillos navideños más grandes del sur de Francia. Se extiende por todo el puerto y está lleno de puestos de artesanía, comida típica, y decoraciones navideñas. Además de las compras, el ambiente está amenizado por luces, música navideña y una gran variedad de actividades para toda la familia:

Patinaje sobre hielo: Cuentan con una pista de hielo de gran tamaño, decorada con luces y ambientada con música navideña. Rueda de la fortuna: Espectaculares vistas de Le Barcarès y el Village de Noël desde una gran noria iluminada. Espectáculos y animaciones: Shows de luces, actuaciones y atracciones de todo tipo se programan cada día para que la visita sea inolvidable.

Hay una zona de Papa Noel, dedicada especialmente a los niños. Aquí, los más pequeños pueden conocer a Papá Noel en persona, explorar el Mundo de los Elfos, participar en talleres creativos, o visitar la casa de Papá Noel. Esta área suele estar decorada con detalles mágicos, haciendo que los niños sientan como si estuvieran en el Polo Norte.

Le Barcarès se convierte en una verdadera villa navideña con encanto único, ideal para vivir la magia de la Navidad en Francia. / SD

Desfiles y carruseles

El Village de Noel de Le Barcarès sorprende cada día a sus visitantes con diversos pasacalles. El más esperado es la llegada de Papa Noel, cuando este personaje mágico llega al recinto, a veces 'volando' con su trineo, acompañado por Miss Felicidad y los Señores Drum y Saxo, rodeados por un cortejo de elfos que danzan al ritmo de la música. Asimismo, a diversas horas del día se suceden otros desfiles, como el de los Soldados Cascanueces uniformados y caminando al ritmo de una marcha militar; los Cuentacuentos, personajes disfrazados de páginas de libro o partituras, que van narrando historias infantiles; o la comparsa de los Juguetes de la Infancia, en la que personajes y objetos de la niñez parecen cobrar vida.

Otras sorpresas son el desfile del Camión de Bomberos, las burbujas con acróbatas y saltimbanquis en su interior, un carnaval de máscaras venecianas, el pasacalles de las Estatuas Vivientes, las Carrozas de Corazones o los triciclos de 2 metros de alto rodeados de bailarinas de rojo y blanco. Especialmente mágico es el pasacalles de la Noche de las Antorchas, cuando su luz parece una serpiente luminosa que recorre todo el parque.