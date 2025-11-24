Este es uno de los pueblos más bonito de España que National Geographic te recomienda visitar

Peñíscola, una joya en la costa este de España, ha sido nombrada uno de los pueblos más bonitos por National Geographic, y no es difícil entender por qué. Esta encantadora localidad, ubicada en la provincia de Castellón, ofrece una mezcla irresistible de historia, cultura, y belleza natural. Desde sus playas doradas hasta su imponente castillo, Peñíscola es un destino turístico ideal tanto en verano como en invierno.

Es, sin lugar a dudas, uno de los destinos turísticos más encantadores de la Comunitat Valenciana. Su combinación de playas doradas, un impresionante castillo histórico, y un pintoresco casco antiguo lo convierten en un lugar perfecto para visitar en cualquier época del año. La rica historia del Papa Luna y su atractivo como escenario de cine y televisión solo añaden más capas de interés a este hermoso pueblo mediterráneo. Ya sea que busques sol y playa en verano, o una tranquila escapada invernal, Peñíscola tiene algo que ofrecer para todos. No es de extrañar que National Geographic lo haya incluido entre los pueblos más bonitos de España.

Qué visitar en peñíscola

Castillo del Papa Luna

El principal atractivo de Peñíscola es, sin duda, el Castillo del Papa Luna. Construido entre 1294 y 1307 por los templarios, este impresionante castillo se alza majestuosamente sobre un peñón rocoso que se adentra en el mar Mediterráneo. Desde sus murallas, los visitantes pueden disfrutar de vistas panorámicas espectaculares. El castillo no solo es un testimonio de la arquitectura medieval, sino que también es famoso por haber sido la residencia del Papa Benedicto XIII, conocido como el Papa Luna. Se trata de uno de los personajes más fascinantes de Peñíscola es el Papa Luna, o Benedicto XIII. Nacido como Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor, este controvertido papa del siglo XIV se refugió en Peñíscola después de ser depuesto durante el Cisma de Occidente. A pesar de su exilio, continuó reivindicándose como el verdadero Papa hasta su muerte en 1423. Su residencia en el castillo de Peñíscola lo convirtió en un lugar de gran importancia histórica y cultural. Hoy en día, el castillo alberga exposiciones sobre su vida y legado, ofreciendo a los visitantes una visión fascinante de esta tumultuosa época de la historia eclesiástica.

Casco Antiguo

El casco antiguo de Peñíscola es una encantadora maraña de callejuelas empedradas, casas encaladas y tiendas pintorescas. Pasear por estas calles es como viajar en el tiempo, con cada rincón ofreciendo una nueva sorpresa. No te pierdas la Iglesia de Santa María, construida en el siglo XIII, y el Museo del Mar, donde se pueden explorar las tradiciones marítimas de la región.

Peñíscola es, sin lugar a dudas, uno de los destinos turísticos más encantadores de España. / SD

Playas

Peñíscola es famosa por sus hermosas playas. Playa Norte, con su extensión de arena dorada y aguas cristalinas, es perfecta para disfrutar del sol y el mar en verano. Playa Sur, aunque más pequeña, es ideal para aquellos que buscan un ambiente más tranquilo.

Parque Natural de la Sierra de Irta

Para los amantes de la naturaleza, el Parque Natural de la Sierra de Irta es un paraíso. Este parque se extiende a lo largo de 15 kilómetros de costa sin urbanizar, ofreciendo senderos para caminatas y ciclismo, calas escondidas, y una rica biodiversidad. Es un lugar ideal para explorar tanto en verano como en invierno, proporcionando una escapada tranquila de la bulliciosa zona costera.

Turismo en verano e invierno

Verano

En verano, Peñíscola se transforma en un animado centro turístico. Las playas se llenan de bañistas, y el paseo marítimo cobra vida con restaurantes, bares, y tiendas. Las actividades acuáticas, como el paddle surf, el snorkel, y las excursiones en barco, son extremadamente populares. Además, la localidad acoge numerosos eventos y festivales, incluyendo conciertos al aire libre y mercados nocturnos.

Invierno

El invierno en Peñíscola ofrece una experiencia completamente diferente pero igualmente encantadora. Sin las multitudes veraniegas, los visitantes pueden disfrutar de un ambiente más relajado y auténtico. Es el momento perfecto para explorar el casco antiguo y el castillo sin prisas, y para disfrutar de la gastronomía local en los acogedores restaurantes. Las suaves temperaturas invernales permiten también actividades al aire libre, como senderismo en la Sierra de Irta o paseos tranquilos por la playa.

Peñíscola en el cine y la televisión

Peñíscola no solo atrae a turistas; también ha capturado la atención de la industria cinematográfica. Gracias a su pintoresco casco antiguo y su impresionante castillo, Peñíscola ha sido escenario de numerosas producciones cinematográficas y televisivas. Sus playas enormes y calas salvajes y las fachadas blancas han acogido rodajes de series de televisión como El barco, El chiringuito de Pepe, la aplaudida producción española El Ministerio del Tiempo y la mundialmente famosa Juego de Tronos en 2015.