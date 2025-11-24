Turismo en casa: Los 10 pueblos más bonitos de la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana es un tesoro en cuanto a destinos turísticos se refiere. Además de sus populares playas y ciudades como Valencia y Alicante, esta región del este de España también cuenta con una gran cantidad de pueblos encantadores que merecen ser descubiertos. En este artículo, te presentamos los 10 pueblos más bonitos de la Comunitat Valenciana, perfectos para disfrutar de un turismo en casa lleno de encanto y belleza.

Peñíscola

Situado en la provincia de Castellón, Peñíscola es un pueblo costero con un impresionante castillo templario que domina la ciudad. Sus estrechas calles empedradas, su casco antiguo y sus playas de aguas cristalinas hacen de este lugar un destino muy especial.

Peñíscola / SD

Morella

Morella es un pueblo medieval amurallado situado en el interior de la provincia de Castellón. Sus calles empedradas, su imponente castillo y su magnífica iglesia gótica son solo algunas de las maravillas que encontrarás en este rincón histórico.

Guadalest

Ubicado en la provincia de Alicante, Guadalest es un pueblo de montaña construido en lo alto de un peñón rocoso. Sus vistas panorámicas, su castillo y sus museos fascinantes lo convierten en un lugar que no debes perderte.

Altea

Altea es conocido como el "rincón de los artistas" por su ambiente bohemio y sus calles empedradas llenas de galerías de arte y talleres artesanales. Su casco antiguo, con sus casas blancas y su iglesia coronada por una cúpula azul, es un auténtico deleite para los sentidos.

La Iglesia de Nuestra Señora del Consuelo corona Altea / Pixabay

Xàtiva

Xàtiva es una joya histórica situada en la provincia de Valencia. Su castillo, considerado uno de los más grandes de Europa, se encuentra en lo alto de una colina y ofrece unas vistas impresionantes de la ciudad. Además, el casco antiguo de Xàtiva está lleno de iglesias, plazas y edificios históricos que te transportarán en el tiempo.

Vilafamés

Vilafamés es un pueblo medieval situado en el interior de la provincia de Castellón. Sus calles estrechas y empedradas, su castillo y su entorno natural hacen de este lugar un destino perfecto para los amantes de la historia y la naturaleza.

Bocairent

Bocairent es un pueblo situado en la comarca de la Vall d'Albaida, en la provincia de Valencia. Sus casas excavadas en la roca, sus calles empedradas y su entorno montañoso lo convierten en un lugar único y lleno de encanto.

Culla

Culla es otro pueblo medieval situado en la provincia de Castellón. Su casco antiguo conserva su estructura original, con calles estrechas y empinadas y edificios de piedra. Además, el entorno natural que rodea a Culla es ideal para los amantes del senderismo y la naturaleza.

Chulilla

Chulilla es conocido por su impresionante paisaje montañoso y su famoso cañón del río Turia. Además de disfrutar de sus vistas panorámicas, los visitantes pueden explorar las ruinas de un castillo árabe y perderse por sus calles empedradas llenas de historia.

Peñalba

Situado en la provincia de Alicante, Peñalba es un pequeño pueblo rodeado de montañas y naturaleza. Su casco antiguo, con casas de piedra y calles estrechas, es un remanso de paz y tranquilidad.

Estos son solo algunos ejemplos de los maravillosos pueblos que puedes descubrir en la Comunitat sea en modo turismo, escapada o vacaciones. Cada uno de ellos tiene su propio encanto y ofrece una experiencia única para los amantes de la historia, la arquitectura y la naturaleza. Así que, si estás buscando un destino para disfrutar de un turismo en casa, no dudes en explorar estos 10 pueblos más bonitos de la Comunitat Valenciana. Te aseguramos que te sorprenderán con su belleza y su historia. ¡Buen viaje!