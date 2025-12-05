El auténtico pueblo de La Bella y la Bestia de Disney está muy cerca de España

Si algo caracteriza a las películas de Disney es su capacidad de transportar al espectador a mundos llenos de color, armonía y fantasía. ¿Sabes dónde está el pueblo La Bella y la Bestia? Pues está muy cerca de España. ¿Quieres conocerlo? Eguisheim, uno de los pueblos más bellos de Francia, es conocido por ser uno de los escenarios reales que inspiraron La Bella y la Bestia. Sus casas coloridas, su estructura medieval y su ambiente acogedor lo han convertido en un destino perfecto para quienes buscan vivir la magia de un cuento. Situado muy cerca de España, este pequeño pueblo alsaciano es ideal tanto para escapadas románticas como para viajes familiares llenos de encanto.

Sus calles parecen haber sido diseñadas por un ilustrador de Disney: fachadas inclinadas, tonos pastel, flores colgantes y una atmósfera vibrante pero tranquila. Aunque La Bella y la Bestia combina influencias de varios pueblos franceses, Eguisheim es uno de los que más se acercan al estilo visual de la película. De hecho, muchos visitantes aseguran que caminar por sus calles es como atravesar el pueblo inicial donde Bella canta “Bonjour” mientras recorre la plaza saludando a los vecinos. El equilibrio cromático, las proporciones de las casas y la escala íntima del pueblo coinciden con la estética tan característica de Disney: lugares cuidados, cálidos y rebosantes de vida.

El encanto Disney también está presente en sus detalles. Los balcones floridos recuerdan a los escenarios románticos de películas como Enredados; sus casas entramadas evocan las aldeas mágicas de Frozen; y sus callejones sinuosos podrían pertenecer a cualquier reino encantado. Para los amantes del mundo Disney, Eguisheim es un auténtico parque temático al aire libre, pero sin artificios: aquí todo es real, histórico y auténtico.

Un paralelismo visual perfecto

Es este paralelismo entre realidad y fantasía lo que hace que Eguisheim guste tanto a niños, adultos y fans de las películas clásicas. Es un lugar donde uno puede sentirse protagonista de un cuento sin necesidad de efectos especiales. Los fans del cuento reconocerán enseguida varios elementos:

, emblema del pueblo, recuerda a la escena inicial donde Bella toma un libro y sueña con aventuras. Las casas de entramado de madera , tan características de Alsacia, se parecen muchísimo a las que aparecen en la película animada.

, tan características de Alsacia, se parecen muchísimo a las que aparecen en la película animada. El ambiente de mercado y vida cotidiana, con panaderías, artesanos y bodegas, coincide con el “pueblo provincial” que Disney imaginó.

Muchos visitantes aseguran que caminar por sus calles es como atravesar el pueblo inicial donde Bella canta 'Bonjour' mientras recorre la plaza. / SD

Una escapada mágica muy cerca de España

Eguisheim se encuentra a una distancia perfecta para quienes viven en España y buscan un viaje corto pero memorable. Desde Cataluña se puede llegar por carretera en unas ocho horas, y los aeropuertos de Basilea-Mulhouse o Estrasburgo lo sitúan a apenas 45 minutos. Esta cercanía lo convierte en una alternativa ideal a otros destinos europeos más lejanos.