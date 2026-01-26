¿Escapada de fin de semana? Lugares únicos en España para visitar

¿Estas preparando un fin de semana de desconexión? España es un país repleto de rincones mágicos que no siempre aparecen en las guías turísticas más comunes. Más allá de las grandes ciudades y playas conocidas, existen parajes naturales únicos, cargados de belleza y autenticidad. Si este otoño quieres vivir una experiencia diferente, existen cuatro lugares únicos en España que deberías visitar: Poza del Molino, Bardenas Reales, Fuente de los Baños y las Coves de Sant Josep. Prepárate para explorar la riqueza natural y cultural del país desde una nueva perspectiva. ¿Ya tienes destino?

Poza del Molino (La Rioja): Un oasis escondido entre montañas

La Poza del Molino, situada en el municipio de Clavijo, en La Rioja, es uno de esos rincones secretos que aún conservan su autenticidad. Este pequeño paraíso natural se forma gracias al río Vadillo, que cae en forma de cascada creando una poza de aguas cristalinas rodeada de vegetación.

¿Por qué visitar la Poza del Molino?

Aguas limpias y refrescantes ideales para un baño en pleno verano.

Rodeada de montañas y naturaleza, perfecta para desconectar del estrés urbano.

Acceso a pie desde Clavijo, en una caminata corta pero muy agradable.

Bardenas Reales (Navarra): Un desierto de película en el norte de España

Las Bardenas Reales de Navarra son uno de los paisajes más surrealistas y fotogénicos de España. Declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO, esta zona semidesértica sorprende con sus formaciones geológicas únicas: barrancos, mesetas y cabezos que recuerdan a los escenarios del Lejano Oeste.

Qué hacer en las Bardenas Reales:

Senderismo o ciclismo por rutas señalizadas, como la del Cabezo de Castildetierra, el icono del parque.

Avistamiento de aves y fauna autóctona, como buitres leonados o alimoches.

Visita al centro de información del parque para conocer su historia, geología y biodiversidad.

Fuente de los Baños (Montanejos, Castellón): Termas naturales en plena naturaleza

En pleno corazón de la Comunidad Valenciana, en la localidad de Montanejos (Castellón), se encuentra la Fuente de los Baños, un paraíso acuático natural que parece sacado de un cuento. Este manantial de agua termal mantiene una temperatura constante de 25ºC durante todo el año, lo que lo convierte en un lugar ideal para bañarse incluso en los días más calurosos del verano.

Lo que hace especial a la Fuente de los Baños:

Sus aguas termales ricas en minerales , con propiedades beneficiosas para la piel.

Entorno rodeado de montañas y vegetación, perfecto para relajarse o hacer senderismo.

Ideal para un baño en familia, en pareja o en solitario.

La Fuente de los Baños, un paraíso acuático natural que parece sacado de un cuento. / SD

Coves de Sant Josep (La Vall d’Uixó, Castellón): El río subterráneo navegable más largo de Europa

Las Coves de Sant Josep son una auténtica joya subterránea situada en La Vall d’Uixó, también en la provincia de Castellón. Este sistema de cuevas es famoso por albergar el río subterráneo navegable más largo de Europa, que se puede recorrer en barca a lo largo de más de 800 metros.

Qué encontrarás en las Coves de Sant Josep: