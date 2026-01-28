Descubre las rutas de senderismo más impresionantes de València

¿Buscas planes diferentes para el fin de semana? València te ofrece muchas posibilidades. A pesar de ser más conocida por su sol, playa y paella, también es un destino privilegiado para los amantes del senderismo. Ahora puedes tener una buena oportunidad para conocer sus rincones más escondidos. La región ofrece una amplia variedad de rutas que te llevarán a través de paisajes impresionantes, desde montañas escarpadas hasta ríos serpenteantes y antiguos caminos llenos de historia. Para los amantes de las aventuras al aire libre, València y sus alrededores son un destino ideal. Entre las mejores rutas de senderismo que puedes disfrutar por la zona, se encuentra el impresionante 'Caminito del Rey Valenciano' o 'La Ruta de las Cascadas de Anna' así como un placentero 'Paseo ecológico de Benissa'.

1. Ruta del Grial

La Ruta del Grial es una de las más misteriosas y fascinantes de la región. Se dice que sigue los pasos de los caballeros templarios en su búsqueda del Santo Grial. La ruta atraviesa bosques frondosos, pueblos medievales y antiguos monasterios, ofreciendo vistas impresionantes y una profunda conexión con la historia.

No se trata de una sola ruta, sino de múltiples caminos que se unen en la Ruta del Grial a través de 18 municipios valencianos. Entre ellos está Altura, uno de los pueblos rurales de 2024. Se trata de un recorrido dividido en 7 etapas y 120 kilómetros en total que se pueden realizar por tramos hasta llegar a la catedral de València, donde se encuentra el Santo Cáliz, usado por Jesús en la última cena.

2. Ruta de la pasarela de Relleu

La Pasarela de Relleu es una joya escondida en las montañas de Alicante. Este sendero te lleva a través de un desfiladero estrecho con paredes verticales impresionantes, ofreciendo emocionantes vistas panorámicas y la emoción de caminar sobre pasarelas suspendidas sobre el vacío.

Conocidas como el 'Caminito del Rey valenciano', las pasarelas del pantano de Relleu en Alicante es una ruta impresionante inaugurada en 2022. Este recorrido de 9 kilómetros a través del pantano del siglo XVII nos lleva a las impresionantes pasarelas a mitad de camino. Una actividad perfecta para cualquier fin de semana y una forma de descubrir uno de los secretos mejor guardados de Relleu.

Conocidas como el 'Caminito del Rey valenciano', las pasarelas del pantano de Relleu en Alicante es una ruta impresionante. / SD

3. Forat de Bernia

El Forat de Bernia es una ruta desafiante pero gratificante que te lleva a través de un túnel natural tallado en la roca de la montaña. Con vistas espectaculares del Mediterráneo y el paisaje circundante, esta ruta es perfecta para los amantes de la aventura. Se trata de una ruta circular y es una de las mejores opciones para descubrir este balcón natural con vistas al litoral valenciano. La ruta, identificada con las siglas PR-CV 7, consta de unos 9 kilómetros y tiene una dificultad media. El desnivel es de 200 a 400 metros. Se puede iniciar desde diferentes puntos, aunque el más común es Cases de Bernia. Se completa en unas 4-5 horas.

4. Ruta de las Cascadas de Anna

Ubicada en el corazón de la Sierra de Enguera, la Ruta de las Cascadas de Anna es una experiencia refrescante y espectacular. Siguiendo el curso del río Anna, pasarás por una serie de hermosas cascadas y piscinas naturales donde podrás darte un chapuzón en aguas cristalinas.

Esta ruta de 3 kilómetros en el municipio de Anna nos lleva a través de 3 saltos de agua, el río y el famoso lago de la localidad. Desde la Albufera de Anna, el paseo comienza en la Avenida Diputación de Anna, donde se puede aparcar el coche.

Esta ruta de 3 kilómetros en el municipio de Anna nos lleva a través de 3 saltos de agua, el río y el famoso lago de la localidad. / SD

5. Ruta del Cañón del Mascarat

El Cañón del Mascarat es una maravilla natural situada entre Altea y Calpe. Esta ruta te lleva a través de un estrecho desfiladero con paredes de roca verticales que se elevan a ambos lados. Con vistas al mar y a los acantilados, es una experiencia impresionante que no querrás perderte.

Es una impresionante grieta rocosa que separa Altea y Calpe y divide la Sierra de Bernia del Morro de Toix. En menos de 1 km, este sendero adaptado nos lleva por un paisaje que parece sacado de Norteamérica, mientras cruzamos antiguos puentes de ferrocarril y la nacional N-332.

6. Parque Natural del Penyagolosa

El Penyagolosa es la montaña más emblemática de la Comunidad Valenciana. Con su cima nevada en invierno y su exuberante vegetación en verano, el Parque Natural del Penyagolosa ofrece una gran variedad de rutas de senderismo para todos los niveles, con vistas panorámicas que te dejarán sin aliento.

Situado en la provincia de Castellón, entre Vistabella del Maestrazgo, Villahermosa del Río y Chodos, fue declarado Parque Natural en 2006. En él se encuentra el pico del Penyagolosa, el segundo más alto de la Comunitat. Tiene 1.800 metros de altura y por eso es llamado 'Gigante de Piedra'. En este parque podrás disfrutar de tres rutas diferentes: la que recorre el Barranc de la Pegunta, que es paralela a la pista forestal y que después la atraviesa; y otras dos rutas que le dan continuación a esta, la de subida a la cima, y la circular para vislumbrar la cara sur del pico.

7. Ruta de los Puentes Colgantes de Chulilla

Chulilla es conocida por sus impresionantes paisajes y su famoso castillo árabe, pero también alberga una de las rutas de senderismo más emocionantes de la región. Los Puentes Colgantes de Chulilla te llevarán a través de un desfiladero estrecho y profundo, cruzando puentes colgantes sobre el río Turia, ofreciendo vistas espectaculares en cada paso.

En este pueblo valenciano podrás hacer un camino conocido como la Ruta de los Pantaneros, que era el camino que antiguamente recorrían desde allí los obreros que construyeron el Embalse de Loriguilla en los años 50 hasta su lugar de trabajo. Esta ruta recorre puentes colgantes que atraviesan el río y el cañón creado por la entrada de su cauce en Chulilla, con paredes de roca de más de 80 metros.

8. Parque Natural de la Sierra de Mariola

La Sierra de Mariola es un paraíso natural de bosques, cascadas y montañas escarpadas. Con una red de senderos bien señalizados, podrás explorar este hermoso parque natural y descubrir la riqueza de su flora y fauna, así como sus impresionantes formaciones rocosas. Declarado parque natural en 2002, se encuentra entre las comarcas de Hoya de Alcoy y Condado de Concentaina, de la provincia de Alicante, y el Valle del Albaida, de la provincia de Valencia. En este emplazamiento natural te esperan cuatro rutas oficiales:

‘A la sombra de las Cavas’, de dificultad media y que pasa por la Cava del Teix y la Cava Gran.

de dificultad media y que pasa por la Cava del Teix y la Cava Gran. ‘Camino de aguas’ , recorre el tramo alto del río Vinapoló y es el sendero más fácil.

, recorre el tramo alto del río Vinapoló y es el sendero más fácil. ‘Una cita con la historia’ que transcurre por las tierras del Condado de Cocentaina, con edificios singulares, ermitas e iglesias como puntos principales y de dificultad media.

que transcurre por las tierras del Condado de Cocentaina, con edificios singulares, ermitas e iglesias como puntos principales y de dificultad media. ‘Miradores de solana’, que nos lleva hasta la cruz de Sant Cristòfol en un recorrido también de dificultad media.

9. La Sierra de Aitana

Con sus imponentes picos y sus extensos bosques de pinos, la Sierra de Aitana es un destino imprescindible para los amantes del senderismo. Desde la cima, podrás disfrutar de vistas panorámicas de la costa y el interior de la región, haciendo que el esfuerzo de la ascensión valga la pena. Es el punto más alto del sistema formado por las montañas del Puigcampana y el Ponotx, en la provincia de Alicante. Está a 1558 metros de altura, pero no puede ser visitado por senderistas al quedar dentro de instalaciones militares.

Sin embargo, la cima secundaria de esta sierra sí es accesible. La ruta para llegar a esta cumbre es circular y parte de la Font de Partegat y pasa por el Passet de la Rabosa.

10. Ruta Verde de Ojos Negros

La Ruta Verde de Ojos Negros es una de las vías verdes más largas de España, que sigue el antiguo trazado del ferrocarril minero. Con más de 65 kilómetros de longitud, esta ruta te lleva a través de valles, túneles y viaductos, ofreciendo un viaje único a través de la historia industrial de la región.

Arranca en Teruel, pero acaba en Sagunto (Valencia). Se trata el antiguo trazado del ferrocarril ahora abandonado que transportaba mineral entre estas localidades. Realizar la ruta completa en bicicleta, de unos 200 kilómetros, requiere emplear varios días, por lo que se recomienda hacerla por tramos o etapas. El trazado es paralelo a las vías del tren de cercanías, lo que supone una facilidad para los traslados y la programación de tu ruta.

11. La Ruta del Agua

Esta ruta te lleva a través de los paisajes más hermosos y refrescantes de la región, siguiendo el curso de ríos y arroyos que forman cascadas y pozas naturales. Ideal para refrescarse en los días calurosos de verano, la Ruta del Agua es una experiencia inolvidable para toda la familia.

En el pueblo de Chelva, en la provincia de València, hay dos rutas diferentes de baja dificultad que puedes hacer. La Ruta del Agua combina en la caminata el paisaje del río con lugares y barrios emblemáticos de la localidad. El camino está señalizado con paneles informativos y es de trazado circular.

En el pueblo de Chelva hay dos rutas diferentes de baja dificultad que puedes hacer. / SD

12. Ruta del Acueducto de la Peña Cortada

Este antiguo acueducto, construido por los romanos, es una maravilla de la ingeniería que aún se conserva en excelente estado. La ruta te lleva a lo largo del acueducto, ofreciendo vistas impresionantes de los paisajes montañosos y los campos de cultivo que rodean la zona. Puede realizarse también desde Tuejar, Calles y Dueño. El sendero está señalizado y habilitado y recorre tanto el acueducto como cuevas y túneles excavados en la roca.

13. Paseo Ecológico de Benissa

Este tranquilo paseo te lleva a través de campos de cultivo, bosques de pinos y acantilados junto al mar, ofreciendo una experiencia relajante y revitalizante en contacto con la naturaleza. El paseo ecológico de Benissa propone una ruta a pie entre calas paradisíacas. Cuenta con dos itinerarios diferentes norte y sur que te llevarán por las diferentes calas de Benissa. Estas playas están entre las mejores de la Comunitat Valenciana, en especial, la cala Baladrar, punto final de la ruta norte.