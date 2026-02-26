Descubre los más mágicos de España, ¿una escapada?

Cuando pensamos en castillos de cuento, es fácil que la mente viaje directamente a los parques de Disney. Sin embargo, lo que muchos no saben es que en España tenemos fortalezas, palacios y alcázares que nada tienen que envidiar a los castillos más famosos del mundo. Desde imponentes construcciones medievales hasta joyas arquitectónicas modernas inspiradas en leyendas, nuestro país esconde escenarios que parecen salidos de una película de fantasía.

Si estás buscando escapadas para los próximos fines de semana o Semana Santa, apunta estos destinos en tu lista: Castillo de Colomares, Castillo de Coca, Castillo de Olite, Alcázar de Segovia, Castillo de Frías, Castillo de Alcalá de Xivert y Castillo de Peñíscola. Te aseguramos que cada uno tiene algo único que lo convierte en parada obligatoria para los amantes de la historia, la arquitectura y la magia.

Castillo de Colomares (Benalmádena, Málaga)

El Castillo de Colomares no es medieval, aunque lo parezca. Fue construido entre 1987 y 1994 por Esteban Martín Martín, un médico que quiso rendir homenaje a Cristóbal Colón y al Descubrimiento de América. Su estilo es un fascinante collage arquitectónico donde se mezclan el gótico, el románico, el mudéjar y el bizantino.

Pese a ser relativamente reciente, se ha convertido en una de las postales más populares de la Costa del Sol. Caminar por sus torres y patios es como entrar en un cuento moderno. Además, en su interior se encuentra la iglesia más pequeña del mundo, reconocida por el Libro Guinness de los Récords. Un castillo perfecto para combinar con una escapada de sol y playa, pero también con cultura e historia.

Castillo de Coca (Segovia)

Situado en la provincia de Segovia, el Castillo de Coca es una joya del gótico-mudéjar levantada en el siglo XV. Su imponente color rojizo se debe al ladrillo, material poco habitual en fortalezas medievales.

Lo que hace especial a Coca es su sistema defensivo de murallas y fosos, que aún impresiona a los visitantes. Pasear por su interior es viajar a una época de caballeros, escudos y grandes banquetes. Actualmente está gestionado por la Escuela de Capacitación Forestal, pero se puede visitar y recorrer sus estancias, torres y mazmorras.

Para los fans de los castillos de Disney, Coca recuerda a esas fortalezas inexpugnables que aparecen en las películas de fantasía.

Castillo de Olite (Navarra)

El Castillo-Palacio de Olite es, sin duda, uno de los más mágicos de España. Declarado Monumento Nacional en 1925, fue residencia real de Carlos III "el Noble" en el siglo XV. Se dice que en su época era uno de los palacios más lujosos de Europa.

Sus torres, patios y jardines recuerdan a un escenario digno de princesas y dragones. No en vano, muchos viajeros aseguran que parece sacado de una ilustración de cuento. Hoy se puede visitar y recorrer tanto las zonas restauradas como las que conservan el encanto de la ruina histórica. Durante el verano, Olite acoge su famoso Festival de Teatro Clásico, que convierte el castillo en un escenario aún más mágico.

Alcázar de Segovia

Probablemente el castillo más famoso de España y uno de los más reconocibles del mundo. El Alcázar de Segovia fue inspiración para Walt Disney a la hora de diseñar el castillo de Blancanieves. Su silueta en forma de proa de barco es inconfundible.

Construido sobre una roca en la confluencia de dos ríos, el Alcázar ha sido palacio real, prisión y academia militar. Su interior alberga salas decoradas con artesonados mudéjares, escudos heráldicos y vitrales que transportan directamente a la Edad Media.

Castillo de Frías (Burgos)

En la provincia de Burgos, sobre una colina rocosa que domina el río Ebro, se alza el Castillo de Frías, uno de los más singulares de Castilla y León. Su origen se remonta al siglo X, aunque sufrió ampliaciones posteriores.

Lo más impresionante es su emplazamiento: parece colgado del precipicio, lo que le da un aire misterioso y cinematográfico. Pasear por sus murallas y torres de vigilancia es sentir la fuerza de la historia en cada piedra. Además, Frías es considerado el pueblo más pequeño de España con título de ciudad, por lo que la visita al castillo puede complementarse con un recorrido por sus casas colgantes y su puente medieval.

Castillo de Alcalá de Xivert (Castellón)

El Castillo de Alcalá de Xivert, en pleno Parque Natural de la Sierra de Irta, fue en su día una fortaleza templaria. Construido en el siglo XI por los musulmanes y conquistado después por la Orden del Temple, conserva aún los restos de su doble historia.

Desde sus torres se divisa un paisaje mediterráneo de gran belleza, con el mar al fondo y la sierra a su alrededor. Para quienes disfrutan de las rutas de senderismo, es un destino ideal: llegar hasta el castillo supone una excursión que combina naturaleza, cultura y leyenda templaria.

Castillo de Peñíscola (Castellón)

Conocido también como el Castillo del Papa Luna, el castillo de Peñíscola es uno de los más impresionantes del Mediterráneo. Se alza sobre una península rocosa que se adentra en el mar, lo que le da una presencia majestuosa e inconfundible.

Construido por los templarios en el siglo XIII, fue residencia del papa Benedicto XIII, más conocido como Papa Luna. Su interior, austero y sobrio, contrasta con las vistas espectaculares de la costa y del casco histórico de Peñíscola. No es casualidad que haya sido escenario de rodajes internacionales, como la serie Juego de Tronos. Si Disney buscara un castillo junto al mar para sus películas, sin duda este sería un candidato perfecto.