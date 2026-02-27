Eventos y novedades en Disneyland Paris 2026: todo lo que cambia este año

¿Pensando en viaje para Semana Santa? ¿Quizá para verano? Viajar a Disneyland Paris con niños es mucho más que unas simples vacaciones: es cumplir un sueño en familia. La ilusión en sus caras al ver el castillo por primera vez, los abrazos con sus personajes favoritos y la emoción de subir a su primera atracción convierten el viaje en un recuerdo imborrable. Disneyland Paris no es solo un parque temático; es un lugar donde la fantasía cobra vida y donde cada detalle está pensado para que grandes y pequeños vivan momentos mágicos juntos.

Sin embargo, cuando viajas con niños, la planificación cobra aún más importancia. Las fechas, los eventos especiales, las reformas y los cambios en restaurantes o espectáculos pueden afectar mucho a la experiencia. No es lo mismo viajar en una semana tranquila que coincidir con una gran inauguración o con una temporada alta como Halloween o Navidad. Por eso, conocer las fechas importantes en Disneyland Paris 2026 que NECESITAS conocer antes de reservar tu viaje puede marcar la diferencia entre un viaje correcto y uno verdaderamente inolvidable.

Inauguración de Frozen en Disneyland Paris

Una de las fechas más esperadas del año es el 29 de marzo de 2026, cuando se inaugura oficialmente la nueva zona dedicada a Frozen en el parque. La apertura de esta área temática, inspirada en el universo de Arendelle, promete convertirse en uno de los grandes reclamos del año. Los fans de Elsa y Anna podrán disfrutar de una nueva atracción principal, ambientación inmersiva, restaurantes temáticos y encuentros con personajes.

Si viajas con niños fans de Frozen, estar allí durante la inauguración puede ser mágico. Pero si prefieres menos colas y un ritmo más relajado, quizá sea mejor esperar unas semanas.

Cierre de Plaza Gardens y fin del desayuno con personajes

El 1 de abril de 2026 marca un cambio importante dentro del parque. Cierra Plaza Gardens por reforma. El restaurante Plaza Gardens Restaurant cerrará temporalmente por reforma. Este restaurante buffet es uno de los más populares del parque, especialmente por su ubicación en Main Street y por ofrecer experiencias con personajes.

Con el cierre de Plaza Gardens, desaparece el tradicional desayuno con personajes tal y como lo conocemos. Esto puede ser un punto clave si viajas con niños pequeños que sueñan con compartir mesa con Mickey y sus amigos.

Mickey y Minnie Mouse / Diseny

El gran día de Star Wars y fin del musical de Frozen

El 4 de mayo es una fecha emblemática para los fans de la saga creada por George Lucas. El famoso “May the 4th” se celebra en todo el mundo, y en Walt Disney Studios Park suele tener una relevancia especial. Es una fecha ideal si en tu familia hay pequeños (o grandes) fans del universo galáctico, aunque también implica mayor afluencia.

A principio de abril, el día 1, se despide el popular espectáculo musical inspirado en Frozen que se representaba en el parque. Marzo será la última oportunidad para verlo antes de su cierre definitivo.

Disneyland Paris, todo un sueño para los más pequeños de la casa. / SD

Halloween y Navidad

Dos momentos clave a lo largo del año con las ambientaciones de Halloween y Navidad. El 26 de septiembre de 2026 arranca oficialmente Halloween. El parque se llena de calabazas, decoraciones temáticas y personajes con vestuarios especiales. Para los niños, es una mezcla perfecta entre diversión y ambiente festivo sin llegar a ser realmente aterrador. Viajar al inicio de la temporada puede ayudarte a disfrutar del ambiente con menos aglomeraciones que en octubre.

Noticias relacionadas

La Navidad comienza el 7 de noviembre de 2026 y transforma el parque en un escenario de cuento. En Disneyland Park encontrarás árbol gigante, cabalgatas especiales y una atmósfera mágica que encanta especialmente a los más pequeños.