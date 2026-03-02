Descubre la belleza del norte de España con una escapada de tres días

¿Buscas destino para una escapada? No es un problema. Si estás buscando una escapada perfecta en España, el norte del país te espera con algunos de los pueblos más bonitos y paisajes que parecen sacados de un cuento. En esta ruta de tres días te proponemos un itinerario que combina naturaleza, cultura, gastronomía y relax en entornos únicos como Potes, Mogrovejo, Bulnes, el Mirador de Santa Catalina, el Balneario de La Hermida y la encantadora Santillana del Mar.

Prepárate para vivir una experiencia inolvidable entre montañas, puentes, casas de piedra, aguas termales y vistas que quitan el aliento. Ideal para una escapada romántica, un viaje en solitario o una aventura en familia.

Día 1: Potes y el Balneario de La Hermida – Naturaleza, historia y relax

Comienza tu escapada en Potes, declarado uno de los pueblos más bonitos de España. Situado en Cantabria, este pintoresco pueblo de montaña es conocido como la Villa de los Puentes por la cantidad de puentes de piedra que cruzan sus ríos. Sus calles empedradas, casas señoriales y vistas al macizo de los Picos de Europa lo convierten en un destino ideal para desconectar del estrés diario.

Pasea por su casco histórico, visita la Torre del Infantado, y no te pierdas su famosa gastronomía: el cocido lebaniego es un plato obligatorio para los amantes de la cocina tradicional.

A solo 10 minutos en coche de Potes se encuentra uno de los secretos mejor guardados del norte: el Balneario de La Hermida. Ubicado en un entorno natural impresionante, en plena garganta del río Deva, este balneario ofrece aguas termales mineromedicinales en un ambiente de total tranquilidad. Sus piscinas termales exteriores, rodeadas de naturaleza, crean una experiencia de relax difícil de igualar.

Además, el Hotel Balneario de La Hermida te permite pasar la noche en un alojamiento de lujo sin alejarte del entorno natural. Perfecto para quienes buscan combinar bienestar y comodidad.

Día 2: Mogrovejo y el Mirador de Santa Catalina – Cine y paisajes de postal

Después de un desayuno relajado en el balneario, dirígete hacia Mogrovejo, otro de los pueblos más bonitos de España. Esta pequeña aldea cántabra ha sido escenario del rodaje de la película “Heidi” por su entorno idílico y su arquitectura rural perfectamente conservada.

Mogrovejo es el ejemplo perfecto de cómo el tiempo puede detenerse. Sus casas de piedra con tejados rojos, la iglesia del siglo XVII, la torre medieval y su paisaje de montaña lo convierten en un rincón mágico. Desde aquí puedes realizar rutas de senderismo o simplemente disfrutar del silencio y la belleza de sus prados verdes y vistas panorámicas.

Continúa el viaje hacia el Mirador de Santa Catalina, un lugar que te dejará sin palabras. Situado a gran altura entre desfiladeros y montañas, las vistas desde este mirador parecen sacadas de un cuadro impresionista. Se pueden contemplar los valles del río Deva y los Picos de Europa en todo su esplendor. Es uno de esos sitios donde el tiempo se detiene y la naturaleza habla por sí sola. Lleva tu cámara porque querrás recordar este momento para siempre.

Día 3: Bulnes y Santillana del Mar – Tradición y encanto sin igual

Tu tercer día comienza en Bulnes, una joya escondida de Asturias, accesible únicamente a través de una ruta de senderismo o mediante un funicular que atraviesa la montaña. Esta exclusividad lo convierte en uno de los pueblos más auténticos y tranquilos de España.

Declarado también como uno de los pueblos más bonitos del país, Bulnes conserva su esencia rural intacta: casas de piedra, vistas a los picos escarpados y un ambiente en el que reina la paz. Es un destino ideal para quienes desean conectar con la naturaleza y vivir una experiencia diferente.

Santillana del Mar, uno de los destinos más emblemáticos y mejor conservados del norte de España / SD

Después de explorar Bulnes, cierra tu escapada con broche de oro visitando Santillana del Mar, uno de los destinos más emblemáticos y mejor conservados del norte de España. Aunque se dice que es “el pueblo de las tres mentiras” porque ni es santa, ni llana, ni tiene mar, Santillana del Mar es un verdadero tesoro medieval.

Su conjunto histórico-artístico está lleno de encanto: calles empedradas, casas solariegas, plazas silenciosas y la imponente Colegiata de Santa Juliana. Además, su cercanía a las Cuevas de Altamira la convierte en un lugar perfecto para cerrar tu viaje con un toque cultural e histórico.