El mirador escondido de València que te regala una de las mejores panorámicas del Mediterráneo

Un rincón único que no debes perderte, al menos una vez en la vida. ¿Buscas planes para una escapada de fin de semana en València? ¿Tal vez para Semana Santa? El Mirador del Garbí es, sin duda, una de las joyas naturales más bellas y accesible de València. Con vistas panorámicas increíbles, rutas para todos los niveles, zona para picnic, la ermita histórica y la posibilidad de ver atardeceres memorables, reúne todos los ingredientes para una escapada perfecta a solo 40 min en coche de la ciudad. Ya seas amante de la fotografía, un aficionado al senderismo o busques un plan familiar, este lugar no te decepcionará.

Se trata de un impresionante balcón natural situado en la Sierra Calderona, a unos 600 m de altitud, entre los municipios de Estivella, Segart y Náquera. Desde aquí, en días claros, se puede contemplar una panorámica de 360° que abarca Valencia ciudad, el mar Mediterráneo, la Albufera, el Port de Sagunt, la Sierra de Irta y, con suerte, hasta las islas Columbretes. Este mirador es accesible tanto para un paseo corto en familia como para rutas de senderismo más complejas, ofreciendo vistas al espectacular cortado rojizo “Llosar” y la emblemática Mola de Segart.

La puesta de sol: el gran atractivo

El Mirador del Garbí se está consolidando como el mejor lugar para ver el atardecer en València . Al caer el sol, el cielo se tiñe de tonos anaranjados, magentas y rojos, mientras el Mediterráneo refleja esa paleta y el horizonte se transforma en una postal de ensueño.

La experiencia es perfecta para fotografía: los colores cálidos son ideales para instantes inolvidables.

El entorno es ideal para disfrutar en pareja o en grupo, realizando una ruta sencilla y contemplando el ocaso desde las rocas del mirador.

Llevar ropa de abrigo ligera y una linterna es recomendable, ya que el descenso puede ser por caminos de tierra una vez se ha escondido el sol.

Una gran experiencia, convierte al Mirador del Garbí en tu destino estrella: alta accesibilidad, impactantes vistas y experiencias inolvidables te esperan. No olvides llevar tu cámara y disfrutar del ocaso valenciano en uno de los miradores más espectaculares de la Comunidad.

Cómo llegar al mirador del Garbí

En coche desde València, toma la A‑23 hacia Bétera y continúa en dirección a Náquera y Serra. Una vez enn Serra, sigue por la VP‑6044 hacia Torres‑Torres y toma el desvío hacia Barraix / Garbí. También se puede acceder por la CV‑310 desde Serra o Torres‑Torres, subiendo hasta el collado del Oronet y conectando con la CV‑334, que te deja en el aparcamiento inmediato al mirador . El trayecto dura cerca de 50 minutos desde Valencia y la subida en vehículo es sencilla, aunque con curvas .

Otra alternativa es haciendo senderismo. Desde el parking (Pla del Garbí), hay un sendero bien señalizado (ruta azul o GR‑10) que en unos 15 minutos te lleva al Llosar y al mirador . También puedes iniciar una ruta circular más larga (hasta 8 km, 450 m desnivel), partiendo de Segart y recorriendo varios miradores, ideal para senderistas más exigentes .

Breve historia del Mirador del Garbí

El Mirador del Garbí se ubica dentro del Parque Natural de la Sierra Calderona, declarado como tal en 2002. Esta sierra, histórica frontera natural entre el interior montañoso y la llanura litoral valenciana, ha sido lugar de paso desde tiempos íberos y romanos.

El Garbí debe su nombre al viento homónimo —el garbí o lebeche—, un viento templado procedente del suroeste, característico de esta zona mediterránea. Desde hace siglos, los habitantes de los pueblos cercanos subían a este mirador en romerías, especialmente a la ermita de la Santa Creu.

Hoy en día, gracias a las mejoras en los accesos, se ha convertido en uno de los enclaves turísticos más visitados de la provincia de Valencia.