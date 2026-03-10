Snorkel en agua cristalina: el plan perfecto para Semana Santa en el Mediterráneo
Su espectacular belleza natural, combinada con una rica vida marina y formaciones rocosas impresionantes, la convierten en un lugar ideal para una aventura subacuática
Un plan perfecto para una escacapada de fin de semana o de cara a las vacaciones de Semana Santa. La Comunitat Valenciana es conocida por sus playas de aguas cristalinas y su rica biodiversidad marina. Entre sus numerosos tesoros naturales, destaca la Cueva de los Arcos, un lugar fascinante para los entusiastas del snorkel y la aventura. Situada en la Costa Blanca, este rincón mágico ofrece una experiencia única bajo el agua que no querrás perderte. La Cueva de los Arcos se encuentra en la Cala del Moraig, en el municipio de Benitatxell, en la provincia de Alicante. Esta cueva es parte del espectacular paisaje costero del litoral valenciano, caracterizado por sus impresionantes acantilados, calas escondidas y aguas de un azul turquesa inigualable.
A la derecha de la Cala del Moraig , se encuentra la Cueva de los Arcos, una cueva que está considerada como uno de los mejores ejemplos de drenaje de un sistema kárstico, que ha pasado de condiciones continentales o litorales a submarinas. Esta cavidad kárstica, desarrollada inicialmente en condiciones subaéreas, fue inundada durante el último ascenso del nivel del mar (hace aproximadamente 6.000 años). La acción erosiva del oleaje y la disolución del agua marina sobre las rocas calizas ha dado lugar a la imagen actual de esta singular cueva. Actualmente, es un icono emblemático en el litoral valenciano, ya que desde su interior en los días de mar en calma se puede observar la entrada de luz por dos grandes arcos y un agujero superior.
Se trata de una zona muy conocida y fotografiada, sobre todo a los que les gusta la práctica del snorkel, y en la que se recomienda extrema precaución para no resbalarse en las rocas mojadas por el agua del mar. También se recomienda no acceder a esta sala cuando la mar está algo brava, dado que un golpe de ola puede haceros golpear contra una roca.
Qué ver en la Cueva de los Arcos
La Cueva de los Arcos es un paraíso para los amantes del snorkel gracias a su impresionante geología y biodiversidad marina. Debe su nombre a las majestuosas formaciones de arcos de roca que la caracterizan. Estos arcos naturales crean un paisaje submarino espectacular, donde la luz del sol se filtra a través de las aberturas, iluminando las aguas con tonos mágicos de azul y verde. Estas formaciones rocosas ofrecen refugio a una gran variedad de vida marina, lo que hace que cada inmersión sea una nueva aventura.
Las aguas de la Cueva de los Arcos están llenas de vida. Aquí podrás observar una amplia gama de especies marinas, desde pequeños peces de colores hasta impresionantes bancos de peces más grandes. Entre las especies más comunes se encuentran las doradas, lubinas, y sargos. También es posible ver pulpos y estrellas de mar escondiéndose entre las rocas. La claridad del agua en esta zona permite una visibilidad excelente, ideal para el snorkel. Los principiantes pueden quedarse cerca de la entrada de la cueva, donde la profundidad es menor y la corriente es suave. Los más experimentados pueden aventurarse más adentro, explorando los rincones y recovecos que esta cueva ofrece.
La Cala del Moraig, un gran tesoro en Benitatxell
La Cala del Moraig se encuentra entre Moraira y Xàbia, en el término municipial de Poble Nou de Benitatxell. Se trata de una playa de unos 300 metros de longitud, formada por grava y con unas aguas cristalinas que te invitan a sumergirte desde el minuto uno. Esta es la cala principal de Benitatxell y está enclavada en un paraje excepcional, rodeado de acantilados y vegetación. Escondida detrás del macizo del Puig Llorença, el acceso a la Cala del Moraig no puede realizarse con vehículo. Hay una zona de aparcamiento junto al inicio de la carretera de bajada a la cala; el último tramo hasta llegar se tiene que hacer a pie.
A pesar de ser una cala relativamente pequeña y apartada, tiene multitud de servicios para ofrecer una experiencia perfecta a los visitantes. Tiene acceso para discapacitados y sillas anfibias para que se puedan bañar; socorristas, salvamento, servicio de enfermería y limpieza diaria para que la playa esté en las mejores condiciones.
- La otra buena noticia de la victoria del Valencia CF ante el Alavés
- Los números que confirman el acierto del Valencia CF en el fichaje de Unai Núñez
- El 1x1 de los jugadores del Valencia CF ante el Alavés
- Quique Sánchez Flores estalla tras el penalti del 99’ en Mestalla: “Lo más duro es el cómo”
- La remontada del Valencia CF que enloquece a Mestalla
- Carlos Corberán opina sobre el penalti en contra: 'Tanto a favor como en contra se debe valorar
- El Valencia Basket contribuye a que la ACB bata un récord histórico de 37 años
- Juan Carlos Ferrero se confiesa sobre Mestalla, el Valencia CF y el Real Madrid con Josep Pedrerol