¿Buscas destino para Semana Santa? El pueblo más colorido de España

Villajoyosa, también conocida como La Vila Joiosa, es uno de los pueblos más pintorescos y coloridos de España. Situada en la Costa Blanca, en la provincia de Alicante, esta encantadora localidad se destaca por sus vibrantes casas multicolores que bordean la costa y sus estrechas calles llenas de historia. A lo largo de los años, Villajoyosa ha ganado fama no solo por su belleza visual, sino también por su rica historia, sus tradiciones y su reciente aparición como escenario de la popular serie de televisión "Alba".

Villajoyosa es también famosa por sus festividades, en particular las Fiestas de Moros y Cristianos, que se celebran en julio. Estas fiestas, declaradas de Interés Turístico Internacional, recrean las batallas históricas entre moros y cristianos, con impresionantes desfiles, trajes elaborados y espectaculares fuegos artificiales. Otra festividad destacada es la Semana Santa, con procesiones que recorren las calles del casco antiguo, llenas de devoción y tradición.

La gastronomía de Villajoyosa es otro de sus grandes atractivos. La cocina local se basa en productos frescos del mar y la tierra, con platos típicos como el arroz a banda, la paella de marisco y el "caldero" de pescado. Los dulces tradicionales, como los turrones y los chocolates, son también muy apreciados y reflejan la rica herencia culinaria del pueblo.

Las famosas casas de colores de Villajoyosa. / SD

La historia detrás de las casas de colores

Una de las características más distintivas de Villajoyosa es su línea de casas pintadas en colores vivos, un espectáculo que captura la atención de todos los visitantes. Esta tradición se remonta a varios siglos atrás y tiene raíces prácticas y culturales. Los marineros, principales habitantes del pueblo en aquel entonces, comenzaron a pintar sus casas con colores brillantes para poder reconocerlas fácilmente desde el mar. Los tonos llamativos servían como puntos de referencia cuando regresaban de sus largas jornadas de pesca, especialmente en días de niebla o mal tiempo. Este uso funcional de los colores se convirtió con el tiempo en una tradición que se ha mantenido viva hasta el día de hoy.

Qué ver en Villajoyosa

Villajoyosa no solo es famosa por sus coloridas casas, sino también por su riqueza histórica y cultural.

El Casco antiguo: El casco antiguo de Villajoyosa es un laberinto de calles estrechas y empedradas, lleno de encanto y con un ambiente auténticamente mediterráneo. Aquí se encuentran las famosas casas de colores que dan al río Amadorio y al mar. Pasear por estas calles es como viajar en el tiempo, con numerosos edificios históricos y rincones pintorescos.

El casco antiguo de Villajoyosa es un laberinto de calles estrechas y empedradas, lleno de encanto y con un ambiente auténticamente mediterráneo. Aquí se encuentran las famosas casas de colores que dan al río Amadorio y al mar. Pasear por estas calles es como viajar en el tiempo, con numerosos edificios históricos y rincones pintorescos. La Iglesia de la Asunción: Situada en el corazón del casco antiguo, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es un impresionante ejemplo de la arquitectura gótica valenciana. Construida en el siglo XVI, esta iglesia fortificada ha sido testigo de la rica historia del pueblo y sigue siendo un importante centro de devoción para los locales.

El paseo marítimo y las playas: Villajoyosa cuenta con más de tres kilómetros de playas de arena dorada, que son un atractivo principal para turistas y locales por igual. El paseo marítimo, con sus palmeras y su ambiente relajado, es el lugar perfecto para disfrutar de una tarde soleada. La playa Centro, la playa Paradís y la playa del Bol Nou son algunas de las más populares.

Cala Raco Conill. / SD