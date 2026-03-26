Descubre la cueva más sorprendente cerca de València: un lugar oculto que parece de otro mundo

La escapada perfecta para un fin de semana o Semana Santa cerca de Valencia existe, y tiene nombre propio: la Cueva de las Calaveras. Situada a menos de una hora en coche desde la ciudad de València, este impresionante enclave natural es uno de los destinos más originales para desconectar, disfrutar de la naturaleza y descubrir un rincón lleno de historia y misterio.

La Cueva de las Calaveras se encuentra en el municipio de Benidoleig, en la comarca de la Marina Alta. Está enclavada en un entorno montañoso rodeado de naturaleza, muy cerca de otras localidades conocidas como Dénia o Jávea. Su ubicación privilegiada la convierte en una excursión ideal tanto para quienes viven en València como para turistas que buscan planes diferentes durante un puente o vacaciones como Semana Santa.

Tiene una cavidad de más de 900 metros de longitud, que debe su nombre a que en una expedición espeleóloga realizada en el siglo XVII fueron hallados restos de doce personas en su interior. La gruta destaca por sus techos altos y se divide en una zona inundada de 500 metros de extensión y una zona seca de más de 400 metros que es visitable al público. Durante el recorrido se pueden observar estalactitas, estalagmitas, preciosas cúpulas de más de 20m de altura y fósiles y restos de huesos entre muchas otras cosas.

La Cueva de las Calaveras fue habitada entre el Neandertal y el Hommo Sapiens como bien podremos intuir por los numerosos restos que encontraremos a lo largo del recorrido. La visita a la cueva genera un ambiente de paz y tranquilidad, además de ser muy interesante y divertida para los más pequeños de la casa.

Cómo llegar desde Valencia

Llegar a la Cueva de las Calaveras es sencillo y rápido:

En coche (la mejor opción):

Toma la autopista AP-7 o la carretera N-332 en dirección Alicante.

Sal en dirección Ondara / Pedreguer.

Sigue las indicaciones hacia Benidoleig.

El trayecto dura aproximadamente 50-60 minutos, dependiendo del tráfico. Además, hay aparcamiento disponible cerca de la cueva, lo que facilita mucho la visita.

Qué ver en la Cueva de las Calaveras

Esta cueva es mucho más que una simple cavidad natural. Su nombre proviene del hallazgo de restos humanos en su interior, lo que añade un aire misterioso y fascinante a la experiencia.

Al visitarla, podrás disfrutar de:

Formaciones geológicas impresionantes: Estalactitas y estalagmitas moldeadas durante miles de años crean un paisaje subterráneo espectacular. La iluminación interior resalta las formas y colores, haciendo el recorrido muy visual.

Historia y arqueología: La cueva fue utilizada en la antigüedad y ha sido objeto de investigaciones arqueológicas. Se han encontrado restos humanos y vestigios que sugieren usos rituales o refugio.

Recorrido accesible: Una de sus grandes ventajas es que es apta para todos los públicos. No necesitas experiencia previa ni equipo especial. El camino está acondicionado, por lo que es ideal para familias con niños o personas que buscan una visita tranquila.

Si estás buscando una escapada original sin alejarte demasiado de Valencia, la Cueva de las Calaveras es una opción excelente. / SD

Un plan diferente para Semana Santa: Mientras muchas personas optan por la playa o destinos más masificados, esta cueva ofrece una alternativa original, cultural y natural.

La Cueva de las Calaveras para una escapada corta tiene múltiples ventajas, está a menos de una hora de trayecto de València, es un plan económico, ideal para combinar con pueblos cercanos o incluso acercarte a la costa. Además, al no ser un destino tan saturado como otros puntos turísticos, permite disfrutar de una experiencia más tranquila y auténtica.

Si quieres aprovechar al máximo tu escapada, hay varias opciones interesantes en los alrededores. La zona ofrece rutas de senderismo con vistas espectaculares del valle y las montañas. Es perfecta para los amantes del turismo. Localidades cercanas como Dénia o Jávea están muy cerca.