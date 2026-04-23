El pueblo de España con castillo sobre el mar que parece Grecia y es ideal para un fin de semana

No es Croacia ni Grecia, pero su encanto no tiene nada que envidiar. Se trata de uno de los lugares con más encanto para perderse un fin de semana o incluso pasar allí las vacaciones de verano. ¿Buscas un destino mágico en la costa española? No hace falta irse fuera de España para descubrir paisajes de postal, calles empedradas y fortalezas sobre el mar. En la Comunitat Valenciana, Peñíscola destaca como uno de los pueblos más bonitos y singulares. Este encantador rincón del Mediterráneo lo tiene todo: historia, playas, arquitectura medieval y un ambiente único que lo convierte en un destino imprescindible.

Ubicado en la provincia de Castellón, Peñíscola se alza sobre una península rocosa que se adentra en el mar. Su casco antiguo, coronado por el imponente Castillo del Papa Luna, parece sacado de una película de fantasía. De hecho, ha sido escenario de producciones internacionales como Juego de Tronos y El Cid.

La historia de Peñíscola se remonta a tiempos iberos y romanos, aunque su momento más glorioso llegó durante la Edad Media. Fue entonces cuando los templarios levantaron la fortaleza que hoy domina el pueblo, y más tarde, en el siglo XV, el papa Benedicto XIII, conocido como el Papa Luna, hizo del castillo su residencia.

Uno de los principales atractivos de Peñíscola es, sin duda, su castillo templario, también conocido como Castillo del Papa Luna. Situado a 64 metros sobre el nivel del mar, ofrece vistas panorámicas del Mediterráneo y del casco antiguo. Su interior, bien conservado, permite a los visitantes recorrer estancias, patios y murallas mientras descubren los secretos de su pasado. Este castillo fue construido por los caballeros templarios entre 1294 y 1307, y más tarde se convirtió en sede pontificia. Pasear por sus muros es sumergirse en siglos de historia, conflictos religiosos y leyendas. Además, su arquitectura robusta y sobria es un ejemplo perfecto del estilo templario.

El casco antiguo de Peñíscola es un laberinto de calles estrechas, empedradas y empinadas que invitan a perderse sin prisa. Las fachadas blancas, decoradas con flores y detalles azules, recuerdan a los pueblos de las islas griegas, pero con una identidad muy propia. Aquí encontrarás pequeñas tiendas artesanas, restaurantes de cocina mediterránea y terrazas con vistas al mar. Cada rincón está lleno de historia y fotogenia. No es casualidad que Peñíscola sea uno de los pueblos más fotografiados de España y uno de los preferidos por viajeros nacionales e internacionales.

Vista desde el Castillo de Peñíscola. / SD

Playas de ensueño y Mar Mediterráneo

Además de su valor histórico y cultural, Peñíscola cuenta con algunas de las mejores playas de la Costa del Azahar. La Playa Norte, situada junto al castillo, es una larga franja de arena dorada con aguas tranquilas, ideal para familias. Desde ella se obtiene una de las imágenes más icónicas del pueblo, con el castillo reflejado en el agua. La Playa Sur, más pequeña y recogida, también ofrece encanto y es perfecta para quienes buscan algo más tranquilo. Además, los alrededores de Peñíscola albergan calas escondidas, acantilados y senderos naturales que invitan a explorar la belleza del litoral.