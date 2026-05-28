El sorprendente pueblo valenciano que se conoce como el 'Santorini español'

El verano arranca el 21 de junio y durará hasta el 23 de septiembre. Eso dice el calendario, pero lo cierto es que el calor tiende a apretar desde cosa de un mes antes y ello nos puede empujar a hacer algunos planes más propios de esta estación. En esta época del año ya apetece pensar en destinos turísticos para pasar unas buenas vacaciones. Por desgracia los precios llevan unos años disparados y los lugares más afamados no están al alcance de todos los bolsillos. Esto nos obliga a buscar alternativas más baratas y cercanas a donde vivimos. Y en eso la Comunitat Valenciana es todo un lujo para elegir un lugar idílico para pasar unas buenas vacaciones. O simplemente para una escapada puntual de fin de semana.

Pongamos el GPS en la costa alicantina y podemos llegar al 'Santorini español'. Entre el mar y la montaña se encuentra todo un paraíso de la Costa Blanca, el precioso destino de Altea. Podemos disfrutar de un pueblo que transmite calma y donde las décadas parece que no pasan. También denominado 'la perla blanca de Alicante', este municipio recibe valoración nacional e internacional. Las comparaciones con Santorini no son solo cosas de españoles: hasta National Geographic lo reconoce. Faltaría más.

No hace falta ser un experto para valorar la costa Mediterránea, ya que es enorme y está repleta de lugares tan variados como llamativos. La mencionada revista pone en valor el legado cultural e histórico y la identidad marinera de esta localidad. Ofrece la posibilidad de visitar el casco antiguo y de darse un baño en la playa en el mismo día, además de poder hacer una ruta por la montaña. Lo tiene todo.

La Iglesia de Nuestra Señora del Consuelo corona Altea / Pixabay

Qué ver en Altea

En Altea se diferencian dos zonas: una a las orillas del Mediterráneo y, por otro lado, el casco antiguo. Si nos adentramos en sus calles estrechas y empedradas, iremos dejando a un lado las casas blancas repletas de coloridas flores y abriendo paso a rincones escondidos y miradores, hasta llegar a la iglesia de Nuestra Señora del Consuelo. Un casco antiguo icónico que respira historia marcada por los musulmanes. Se trata de todo un paraíso en pleno Mediterráneo. Solo tienes que recorrer sus más de 6 kilómetros de costa y conocer su gran variedad de playas como la Cala del Mascarat, L’Olla, Solsida, Cap Negret, La Roda o Albir. Estos enclaves se caracterizan por ser de cantos rodados y no de arena e, incluso, algunas de sus calas están bien escondidas entre grandes acantilados. Sin duda, pasar un día en uno de estos rincones es pura magia. Aquí podrás disfrutar del sol, de la brisa mediterránea y de la tranquilidad, ya que no están muy masificadas.

La isla de la Olleta

Si eres de los que les gustan las aventuras, no pierdas la oportunidad de coger un kayak y remar hasta uno de los grandes tesoros de altea: la isla de la Olleta. Se trata de una isla que se ubica dentro del Parque Natural de Serra Gelada y en la que se han encontrado restos arqueológicos de la época romana. Esta isla no está muy lejos de la costa, por lo que podrás llegar sin ningún problema. Y si eres más de bucear o practicar snorkel, sus aguas cristalinas son ideales para contemplar su maravilloso fondo marino.

Este camino se puede recorrer en un pueblo de la costa alicantina / Pixabay

También hay espacio para la naturaleza. Un buen ejemplo es la Sierra de Bèrnia, cadena montañosa que separa las comarcas de la Marina Alta y la Marina Baixa y en la que encontramos las ruinas del castillo y un campo de golf. Aquí puedes hacer rutas tan bellas como emocionantes, como son la Ruta de los Arcos o la Ruta del Forat de Bèrnia. Otro paraje natural de gran importancia en la zona es el Parque Natural de la Serra Gelada, con infinitos senderos para amantes de la naturaleza.

Al ser un enclave privilegiado, su gastronomía también lo es, ya que fusiona el mar y la huerta. Entre sus platos típicos podemos encontrar una variedad de arroces, destacando el orriginal de paella con boquerones. No importa si eres de mar o de montaña, en Altea hay un hueco para ti. Saborea el Mediterráneo, toma una foto de su casco antiguo y respira aire puro en los parajes naturales.

Los secretos que hacen tan popular a Altea

Altea, en la Costa Blanca / SD

Aunque es pequeño, quizá debas estar algo en forma para recorrer algunas de las calles en cuesta. Este pueblo de la Marina Baja destaca por su preciosa estampa de casas blancas, que recuerda a Santorini y a Sidi Bou Said. Su desnivel le da un encanto precioso al recorrerlo desde la atalaya hasta la costa. Tiene calles empedradas para pasear y numerosos miradores con grandes vistas.

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A todo ello se suma, cómo no, las playas. Esta localidad cuenta con tres que fueron condecoradas con bandera azul en el último reparto. Situada a menos de hora y media de València y tres cuartos de hora de Alicante, Altea ha dejado claro que se trata del 'Santorini español' y un interesante destino vacacional.