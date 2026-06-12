Ni Caribe ni Maldivas: el destino español que parece sacado de una postal

¿Ya tienes destino para las vacaciones de este verano? Un paraíso escondido y una de las grandes joyas más bellas de la Costa Blanca. No necesitas volar al Caribe ni a las Maldivas para disfrutar de playas paradisíacas. En la Comunitat Valenciana, escondida entre acantilados impresionantes y aguas cristalinas, se encuentra Cala Moraig. Este rincón escondido es el destino perfecto para unas vacaciones inolvidables, ofreciendo la belleza exótica de una isla caribeña, pero con el encanto y la cultura de España.

La Cala Moraig es una joya natural que ofrece mucho más que una simple playa. La principal atracción es, por supuesto, la playa. Sus aguas turquesas y arena dorada crean un ambiente idílico. La cala es perfecta para nadar, hacer snorkel y disfrutar del sol. Pero además tiene otros encantos que debes conocer, no puedes marcharte sin verlos:

Cueva de los arcos : Una de las formaciones naturales más impresionantes de la zona es la Cueva de los Arcos. Esta cueva marina es accesible a nado o en kayak y ofrece un paisaje submarino espectacular. Sus arcos naturales y aguas transparentes hacen de este lugar un paraíso para los buceadores.

: Una de las formaciones naturales más impresionantes de la zona es la Cueva de los Arcos. Esta cueva marina es accesible a nado o en kayak y ofrece un paisaje submarino espectacular. Sus arcos naturales y aguas transparentes hacen de este lugar un paraíso para los buceadores. Mirador de cumbre del sol : Desde este mirador, puedes disfrutar de unas vistas panorámicas impresionantes del Mediterráneo y la costa de Alicante. Es un lugar ideal para hacer fotos y captar la belleza de Cala Moraig desde las alturas.

: Desde este mirador, puedes disfrutar de unas vistas panorámicas impresionantes del Mediterráneo y la costa de Alicante. Es un lugar ideal para hacer fotos y captar la belleza de Cala Moraig desde las alturas. Ruta de los acantilados: Esta ruta de senderismo te lleva a lo largo de los impresionantes acantilados que rodean Cala Moraig. Es una caminata moderada que ofrece vistas inigualables del mar y la costa. Es especialmente hermosa al atardecer.

Cómo llegar a Cala Moraig

Cala Moraig está situada en la localidad de Benitatxell, en la provincia de Alicante. Llegar a este paraíso es más sencillo de lo que parece:

En coche: Desde Alicante, toma la autopista AP-7 en dirección a Valencia y toma la salida 63 hacia Benissa. Sigue las indicaciones hacia Benitatxell y luego hacia la urbanización Cumbre del Sol. El camino está bien señalizado, y encontrarás un aparcamiento cerca de la cala. En transporte público: Aunque el coche es la forma más directa de llegar, también puedes utilizar el transporte público. Desde Alicante, toma un tren hasta Teulada o Gata de Gorgos, y desde allí un taxi hasta Benitatxell. Otra opción es tomar un autobús desde Alicante hasta Benitatxell y luego un taxi o una caminata hasta la cala. Caminando o en bicicleta: Para los más aventureros, existe la opción de hacer una ruta de senderismo o ciclismo desde Benitatxell. La ruta ofrece vistas espectaculares del paisaje mediterráneo y es una experiencia en sí misma

Otros lugares cercanos que no debes perderte

Cala Moraig no es el único lugar encantador en esta parte de la Costa Blanca. A poca distancia, encontrarás otros destinos que complementarán perfectamente tu visita:

Moraig Cave : A solo unos minutos de la playa, esta cueva ofrece una experiencia única. Puedes explorar sus formaciones rocosas y disfrutar de la frescura de su interior. Es ideal para los días más calurosos del verano.

: A solo unos minutos de la playa, esta cueva ofrece una experiencia única. Puedes explorar sus formaciones rocosas y disfrutar de la frescura de su interior. Es ideal para los días más calurosos del verano. Benitatxell : Este pintoresco pueblo está lleno de encanto y es el lugar perfecto para pasear después de un día de playa. Sus calles estrechas y arquitectura tradicional te transportarán a otra época. No te pierdas la Iglesia de Santa María Magdalena y su plaza principal.

: Este pintoresco pueblo está lleno de encanto y es el lugar perfecto para pasear después de un día de playa. Sus calles estrechas y arquitectura tradicional te transportarán a otra época. No te pierdas la Iglesia de Santa María Magdalena y su plaza principal. Jávea (Xàbia): A unos 20 minutos en coche, Jávea es otro destino que merece la pena visitar. Con sus playas de aguas cristalinas, como la Playa del Arenal, y su casco antiguo lleno de historia, Jávea ofrece una combinación perfecta de naturaleza y cultura.

Cala Moraig, entre Moraira y Xàbia, en el término municipial de Poble Nou de Benitatxell. / SD