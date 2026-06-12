Ni Caribe ni Maldivas: el destino español que parece sacado de una postal
Su combinación de paisajes impresionantes, aguas cristalinas y la riqueza cultural de la región hacen de este lugar una opción perfecta para el descanso veraniego
¿Ya tienes destino para las vacaciones de este verano? Un paraíso escondido y una de las grandes joyas más bellas de la Costa Blanca. No necesitas volar al Caribe ni a las Maldivas para disfrutar de playas paradisíacas. En la Comunitat Valenciana, escondida entre acantilados impresionantes y aguas cristalinas, se encuentra Cala Moraig. Este rincón escondido es el destino perfecto para unas vacaciones inolvidables, ofreciendo la belleza exótica de una isla caribeña, pero con el encanto y la cultura de España.
La Cala Moraig es una joya natural que ofrece mucho más que una simple playa. La principal atracción es, por supuesto, la playa. Sus aguas turquesas y arena dorada crean un ambiente idílico. La cala es perfecta para nadar, hacer snorkel y disfrutar del sol. Pero además tiene otros encantos que debes conocer, no puedes marcharte sin verlos:
- Cueva de los arcos: Una de las formaciones naturales más impresionantes de la zona es la Cueva de los Arcos. Esta cueva marina es accesible a nado o en kayak y ofrece un paisaje submarino espectacular. Sus arcos naturales y aguas transparentes hacen de este lugar un paraíso para los buceadores.
- Mirador de cumbre del sol: Desde este mirador, puedes disfrutar de unas vistas panorámicas impresionantes del Mediterráneo y la costa de Alicante. Es un lugar ideal para hacer fotos y captar la belleza de Cala Moraig desde las alturas.
- Ruta de los acantilados: Esta ruta de senderismo te lleva a lo largo de los impresionantes acantilados que rodean Cala Moraig. Es una caminata moderada que ofrece vistas inigualables del mar y la costa. Es especialmente hermosa al atardecer.
Cómo llegar a Cala Moraig
Cala Moraig está situada en la localidad de Benitatxell, en la provincia de Alicante. Llegar a este paraíso es más sencillo de lo que parece:
- En coche: Desde Alicante, toma la autopista AP-7 en dirección a Valencia y toma la salida 63 hacia Benissa. Sigue las indicaciones hacia Benitatxell y luego hacia la urbanización Cumbre del Sol. El camino está bien señalizado, y encontrarás un aparcamiento cerca de la cala.
- En transporte público: Aunque el coche es la forma más directa de llegar, también puedes utilizar el transporte público. Desde Alicante, toma un tren hasta Teulada o Gata de Gorgos, y desde allí un taxi hasta Benitatxell. Otra opción es tomar un autobús desde Alicante hasta Benitatxell y luego un taxi o una caminata hasta la cala.
- Caminando o en bicicleta: Para los más aventureros, existe la opción de hacer una ruta de senderismo o ciclismo desde Benitatxell. La ruta ofrece vistas espectaculares del paisaje mediterráneo y es una experiencia en sí misma
Otros lugares cercanos que no debes perderte
Cala Moraig no es el único lugar encantador en esta parte de la Costa Blanca. A poca distancia, encontrarás otros destinos que complementarán perfectamente tu visita:
- Moraig Cave: A solo unos minutos de la playa, esta cueva ofrece una experiencia única. Puedes explorar sus formaciones rocosas y disfrutar de la frescura de su interior. Es ideal para los días más calurosos del verano.
- Benitatxell: Este pintoresco pueblo está lleno de encanto y es el lugar perfecto para pasear después de un día de playa. Sus calles estrechas y arquitectura tradicional te transportarán a otra época. No te pierdas la Iglesia de Santa María Magdalena y su plaza principal.
- Jávea (Xàbia): A unos 20 minutos en coche, Jávea es otro destino que merece la pena visitar. Con sus playas de aguas cristalinas, como la Playa del Arenal, y su casco antiguo lleno de historia, Jávea ofrece una combinación perfecta de naturaleza y cultura.
- Moraira: Este pequeño pueblo costero, a solo 15 minutos de Cala Moraig, es conocido por su puerto deportivo y su ambiente relajado. Pasea por el puerto, disfruta de mariscos frescos en uno de sus restaurantes y visita el Castillo de Moraira para unas vistas espectaculares.
- Peñón de Ifach en Calpe: A unos 30 minutos en coche, el Peñón de Ifach es una enorme roca caliza que se eleva majestuosamente sobre el mar. Puedes escalar hasta la cima para obtener una vista panorámica de la costa o simplemente disfrutar de su belleza desde la playa.
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