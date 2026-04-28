La escapada perfecta en la Costa Blanca: playas, calas y planes que no te puedes perder

Ya estamos disfrutando del buen tiempo en la Comunitat Valenciana y, con él, llegan las ganas de organizar alguna escapada de unos días en la que disfrutar de algunos de los paisajes más bonitos de la Comunitat Valenciana y de España. Ya no solo sus preciosas playas paradisíacas, existe una amplia oferta de rutas, parajes naturales y pueblos medievales que rebosan cultura.

Entre unas de las oportunidades que ofrece el litoral valenciano, es la Costa Blanca. La extensa franja costera que atraviesa la provincia de Alicante se extiende a lo largo de unos 200 kilómetros, de norte a sur desde Dénia hasta Pilar de la Horalada. Esta región es conocida por su perfecto clima mediterráneo, caracterizado por veranos calurosos e inviernos suaves, con más de 300 días de sol al año. Esto la convierte en un destino atractivo tanto para turistas como para residentes permanentes que buscan un clima idílico durante todo el año.

Sin duda una oportunidad que no se puede dejar pasar. Por ello, proponemos una escapada de tres días en la que descubir los parajes más populares... y algunos un poco más escondidos, que ofrece la Costa Blanca.

Día 1: Dénia y Jávea

Iniciamos nuestro recorrido en dos destinos muy mediterráneos, separados por el Parque Natural del Montgó. Dénia, la capital de la Marina Alta, es una ciudad moderna y cosmopolita con una rica historia. No te pierdas su casco antiguo y su imponente castillo, desde cuya cima disfrutarás de vistas espectaculares y atardeceres inolvidables.

Dénia también ofrece playas de arena fina perfectas para relajarse, y Les Rotes es ideal para el snorkel y descubrir tesoros submarinos. Además, es reconocida por su gastronomía, siendo declarada Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO.

Jávea, entre los cabos de la Nao y de San Antonio, se destaca por sus tres áreas distintivas: la villa, el puerto y el Arenal. En cada uno de ellos se puede apreciar su herencia marinera y sus cristalinas playas.

Guadalest es uno de los pueblos más bonitos de España / Comunitat Valenciana

Día 2: Calp, Teulada-Moraria, Altea

Continuamos nuestro recorrido en Teulada-Moraira, una localidad con dos núcleos: uno interior y otro costero. En Teulada, el casco histórico alberga importantes edificios religiosos como la iglesia renacentista, mientras que Moraira ofrece calas salvajes ideales para disfrutar del Mediterráneo y sus fondos marinos.

Calp es otro destino imperdible, donde la subida al Peñón de Ifach ofrece vistas inolvidables. Este municipio también se destaca por sus calas escondidas y su casco antiguo con vestigios históricos. Explora Calp en bicicleta, visita sus salinas y disfruta de las playas de la Fossa y Cala Calalga.

Altea, símbolo de la Costa Blanca, encanta con sus casas blancas, cúpulas azules y calles empedradas. Recorre su casco antiguo, captura cada momento, disfruta de los atardeceres desde su mirador y sal de compras por sus pintorescas tiendas.

Alicante esconde algunas de las mejores playas del Mediterráneo / Comunitat Valenciana

Día 3: Benidorm, Callosa D'En Sarríà y Guadalest

El tercer día combina costa e interior, comenzando en Benidorm, famosa por sus rascacielos y más de 300 días de sol al año. Disfruta de sus extensas playas urbanas, su casco antiguo con historia marinera y vistas desde el balcón del Mediterráneo. Relájate en las calas del Tío Ximo y la Almadrava o en las playas de Levante y Poniente.

En el interior, Callosa d’en Sarrià ofrece paisajes de ensueño y un casco antiguo de estructura medieval. Aventúrate en les Fonts de l’Algar o en la ruta al Forat de Bèrnia para disfrutar de vistas impresionantes.

El Castell de Guadalest es una joya con su castillo en la cima de la roca. Explora sus calles llenas de historia y visita sus numerosos museos, como el de Microminiaturas. No te pierdas el embalse de Guadalest, que fascina con su hipnótico color turquesa.