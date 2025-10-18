La joya medieval más bonita del mundo está en Valencia

El territorio que abarca la Comunitat Valenciana es una concentración de enclaves naturales de ensueño. Los valencianos y las valencianas disfrutan de estos lugares paradísiacos, teniendo una de las geografías más atractivas y ricas de España.

La ‘terreta’ ofrece a sus habitantes y a sus visitantes un sinfín de paisajes tanto naturales como urbanos. Largas y preciosas playas, las calas más bonitas del Mediterráneo, joyas arquitectónicas como la Lonja de la Seda o descensos por el río inimaginables. Playa o monte, lo mismo da. Todo lo puedes encontrar en la Comunitat Valenciana y sobre todo, el buen tiempo. El sol que cada vez gana más presencia con la llegada de los meses de verano a la ‘terreta’.

Temporada tras temporada los turistas escogen la Comunitat Valenciana como el enclave perfecto para sus vacaciones estivales. Las opciones de costa para la llegada del verano son infinitas como las de Jávea, Calpe, Benidorm, Peñíscola, Benicàssim y muchas otras a lo largo y ancho del territorio.

Rosa Campos

Además de eso en la ‘terreta’ hay otro tipo de lugares preciosos como pueblos que recuerdan a fortalezas medievales de película. Localidades exquisitas y que también ofrecen la oportunidad de vivir el turismo rural en Valencia.

Bocairent, el pueblo más bonito de la Comunitat Valenciana

Ahora la prestigiosa revista National Geographic ha publicado una lista de los pueblos más bonitos de la Comunitat Valenciana. Y es que la ‘terreta’ es mucho más que eso, puesto que a todos los parajes naturales hay que añadirle la impresionante gastronomía con la que cuentan Valencia, Alicante y Castellón.

Así pues según este medio especializado la localidad más bonita de Valencia se situa al pie de la Sierra de Mariola en el corazón de la comarca de La Vall d’Albaida (Descubre otros tesoros de la zona).

Parque Natural de la Sierra Mariola / Comunitat Valenciana

Boicarent es uno de los pueblos de moda en la Comunitat y cuenta con una maravilloso patrimonio arqueológico en su entorno. Justo a los pies de la Sierra de Mariola y en la frontera entre las provincias de Valencia y Alicante, este pueblo tiene una rica historia con vestigios de la cultura árabe, cristiana y bereber.

El ‘barri’ es uno de los lugares más bonitos para pasear por Bocairent con sus sinuosas callejuelas propias de otro siglo que aún mantienen el empedrado árabe, palacios señoriales, casas colgantes y la ermita de la Verge d’Agost. La plaza de toros del pueblo, la más antigua de la Comunitat Valenciana y construida en roca en 1843.

El mirador de darrere la Vila también ofrece una perfecta vista panorámica de todo el pueblo y la ‘contorná’.

Vista desde el Pont de darrere la Vila / SD

