El material del CD Malilla aplega a Mali

Si hi ha una paraula que defineix al club de futbol base de Malilla és la multiculturalitat. Malgrat els milers de kilòmetres que separen els dos punts, des d´ara Malilla i Mali queden agermanades pel futbol. El CD Malilla, amb jugadors de catorze nacionalitats diferents, s´ ha convertit en un referent d´integració i tolerància en la Comunitat Valenciana amb les seues iniciatives.

La grandària d´aquest club ha arribat al continent Africà. Aquest equip del sur de la ciutat de València va col·laborar com a mostra de la seua solidaritat i integració amb la ONG ´Solidaritat sobre rodes´. Gràcies a les donacions i contribucions dels jugadors de l´escola i a les dels seus pares ha estat possible repartir material esportiu i educatiu a més de 350 xiquets de dos escoles de futbol en el barri de Sabalibougou a Bamako (Mali).

L´escola on han arribat les donacions rep el nom de Djiguiya, que en valencià significa esperança. I no és per a més, ja que aquests xiquets han rebut una de les coses que més desitjaven i més il·lusió els feia com és material per a poder jugar al seu esport favorit amb les equipacions antigues però de primera qualitat de l´equip valencià.

En aquesta ciutat africana el futbol serveix com una evasió dels problemes quotidians. Aquest esport per als jóvens d´aquesta localitat és fonamental per posar-li un somriure a la vida. Els partits són un al·licient per a passar una bona estona amb els amics. És tal l´emoció que causa el futbol que les línies del camp les pinten amb carbó.

Entre les diferents donacions del Malilla hi havien nous balons, botes de tacs, samarretes, pantalons, guants de porter, nou material tàctic... per a jugar i entrenar com autèntics jugadors professionals.

Però no tot és fútbol, a més del material esportiu, l´escola valenciana també ha tingut el detall de donar una pisarra per tal de millorar el material escolar i educatiu de les aules de la escola de Djiguiya, ja que si no estudien no hi ha fútbol perquè els estudis són el primer.

Una vegada han rebut les donacions i règals del Malilla, tots els xiquets començaren a riure, ballar, i donar les gràcies al club valencià per la seua solidaritat.



Un somni fet realitat

La seua cara d´emoció i els seus somriures en les fotografies mostren l´alegria que els ha donat posar-se per primera vegada equipacions com els seus ídols en un dia que mai podràn oblidar.

Els Reis Macs han arribat, encara que amb un poc de retard, per fi a la capital de Mali, Bamako.

Djiguiya, a més de ser un centre esportiu, és també un establiment on els jugadors inscrits i sense recursos econòmics viuen internament de dilluns a divendres. En aquesta institució se´ls proporciona valors imprescindibles com una educació i disciplina útil per al seu futur, i sel´s dona una esperança, ja que molts d´ells mai eixiran d´aquest barri. Els jóvens jugadors aprenen coses tan útils i essencials per al seu futur com és una educació mínima que els permeta saber escriure i llegir per a tindre un millor futur del que les condicions econòmiques les permeten.



Més iniciatives solidàries

A part de la seua contribució als més desfavorits, el CD Malilla també ha impulsat diverses propostes convertint-se en un referent en el futbol Valencià. Va ser un dels impulsors del tercer temps on tant els xiquets i pares comparteixen un esmorçar o berenar després del partit. També fou precursor dels passadissos de respecte i aplaudiments a l´àrbitre, així com d´organitzar torneigs esportius amb una finalitat solidària per als més disfavorits.