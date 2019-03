Partido de categoría alevín de segundo año en fútbol 8 disputado el pasado sábado en la Ciudad Deportiva Elche y perteneciente al grupo VI de Alicante entre Promesas Elche y Santa Pola que finalizó con el marcador de 1-4. Al acabar el encuentro un vídeoaficionado captó cómo el colegiado —Vicente Sobral Sobral según la designación oficial de FFCV— se quitó la camiseta y fue hasta la grada para encararse con un espectador —según algunas versiones un padre de uno de los jugadores que había estado increpándole durante el partido— a voz de "¡aquí me tienes!". En las imágenes se ve a otros espectadores e incluso miembros de un club que aparentement tuvieron que intervenir para mediar y evitar que el incidente pasara a mayores. El colegiado llega a preguntarle a uno de ellos "¿dónde vas con el paraguas?". En el audio se escucha una voz que insta al colegiado a pitar "partidos de canicas" y una discusión entre una voz femenina que reprocha a alguien que haya insultado al trencilla y otra masculina que le responde "me ha dicho que me calle y no me tiene que decir que me calle...".