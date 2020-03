Prolongar en junio y julio, o acabar con ascensos y sin descensos, dos alternativas posibles

La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana no tomará ninguna decisión referente a la resolución de las competiciones de futbol base que son competencia territorial como mínimo hasta que el Consejo de Ministros no decida sobre el plazo del 'Estado de alarma' en el que se encuentra el país hasta fin de mes y tampoco antes de que RFEF se pronuncie.

En cualquier caso, siempre según fuentes federativas, la decisión recaerá sobre el Área de Competiciones del ente federativo así como sobre la figura del presidente, Salvador Gomar, quienes entre las posibilidades que han barajado de forma no vinculante y provisional habrían contemplado la posibilidad de concluir las competiciones con las clasificaciones actuales, pero llevando a cabo únicamente los ascensos (y no los descensos) derivados de las mismas.

Esa es solo un opción y otra vía abierta, siempre en función del tiempo que se mantenga el estado de alarma, sería la de prolongar las competiciones en los meses de junio y julio, si bien en FFCV matizan que sería una posibilidad que se encontraría con el handicap de las temperaturas elevadas en los meses estivales, al margen de la situación social, que obviamente es otra incógnita, debido a que es probable que muchas empresas opten por conceder periodos vacacionales de forma inmediata y eso podría hacer que la actividad se mantuviese en verano a ritmo casi normal.

Por útimo, FFCV contempla un objetivo que considera "conveniente", aunque no necesario, y que sería el de unificar criterios de alguna forma entre los presidentes de todas las federaciones territoriales para aplicar decisiones conjuntas.



Las finales territoriales, en el aire

RFEF tampoco se ha pronunciado todavía sobre la fase final de los campeonatos de España de selecciones autonómicas en categorías Sub-14 y Sub-16. Los combinados de la territorial valenciana dirigidos por Javi Lafora y Aitor García lograron su brillante clasificación a primeros de mes en tierras canarias para una fase final que estaba programada inicialmente para los días 16, 17 y 18 de abril, aunque siguiendo la lógica todo apunta a que se tendrán que retrasar como mal menor.