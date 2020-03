El CF Malvarrosa suspende el cobro de cuotas por el Coronavirus y denuncia que nadie ayuda al fútbol base

El CF Malvarrosa ha hecho público un comunicado dirigido a instituciones como "Federación Valenciana de fútbol, Fundación Valencia, Federación Española, medios de comunicación deportivos, compañeros y rivales de otros clubs de fútbol de la comunidad Valencia y de todo el territorio de España" denunciando la falta de ayudas a la vez que ha anunciando que no se cobrará cuotas correspondientes al mes de marzo, tanto en su caso como en el de otras escuelas en situación similar.

Le entidad argumenta que tienen que seguir haciendo frente a gastos corrientes y se pregunta si alguien se acuerda de ellos: "Vamos a seguir pagando agua, luz, Seguro de responsabilidad civil, alarma de campo, gas o gasolina para la caldera, gestoría ,telefonía móvil e internet, etc. ... seguimos pagando alguna deuda de todas las reparaciones y materiales que tenemos para mantener las instalaciones deportivas en plenas condiciones".

En la misiva se preguntan si los clubes de fútbol base van a recibir algún tipo de ayuda como las ya anunciadas para el fútbol profesional y amateur por las instituciones: "Nuestra duda es, ¿vamos a recibir alguna ayuda para poder sobrevivir durante este tiempo? Hemos escuchado que a los clubs de 1 división, 2 división, 2 división B y 3 división de la liga española obtendrán una ayuda económica, pero no hemos escuchado nada del fútbol base. El Covid-19 también nos afecta a nosotros".

Esa es la situación del CF Malvarrosa aunque la casuística en el futbol base valenciano es muy diversa. Hay escuelas que han cobrado marzo pero se plantean no girar el cobro del mes de abril como el CD San Marcelino; por otro lado otras como Serranos, Torre Levante, Malilla, Mislata CF o Barrio La Luz no van a cobrarlo de forma definitiva; alguna como la del At. del Túria asegura que viven al día y que no se pueden permitir el lujo de no cobrar lo que queda; otras como el Ciutat de Valencia, que ya ha ejecutado el cobro de todas las cuotas, deja entrever ue si no se retoma la competición, la próxima campaña cobrarán la mitad del curso; en algún caso como el de Històrics Valencia la remesa de abril "ya está pasada" desde el 13 de marzo y están a la espera de ver cada caso individual.