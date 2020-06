El fútbol base valenciano también planta cara al racismo

Las protestas en Estados Unidos tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco tuvieron y están teniendo uno de sus más importantes altavoces en el mundo del deporte.

Han sido muchos los deportistas de máximo nivel que han mostrado mensajes de repulsa hacia cualquier acto racista y, como no podía ser de otro modo, el trasfondo ha llegado también al fútbol base valenciano.

Así, han sido numerosos los clubes que a través de sus redes sociales han mostrado también su rechazo taxativo a cualquier acto de esta índole y entre los más destacados están el de el renovado E1 Paiporta -a cuya dirección deportiva ha llegado Javi Sáez esta campaña procedente del CD Malilla- con un mensaje directo pero claro, acompañado de un grafismo elocuente: "Desde el club E1 valencia Paiporta estamos en contra de cualquier tipo de acto racista o cualquier actitud que lo incentive. Nosotros apoyamos la diversidad. #E1contraelracismo #JuntsFemEscola #JuntosHacemosEscuela @Ajunt_Paiporta"

El otro mensaje especial ha corrido a cargo de la UE l'Alcúdia que ha ido incluso un paso más lejos y ha publicado las imágenes de algunos de sus futbolistas de base de distintas razas con otro mensaje también de lo más directo acompañado por diversos emoticonos: "Say no to racism. Part de nosaltres! La multiculturalitat, l'idioma universal del futbol".

Cabe recordar que el racismo es una de las lacras sociales que se extienden a todos los sectores desgraciadamente y vale como ejemplo la carta publicada tiempo atrás por Luis Carrasco, cuendo era director deportivo del Segorbe, quien en su día mostró su repulsa a la vez que describió los insultos racistas proferidos contra el jugador juvenil de su club, Ahmed, en el campo del Onda. El entonces responsable técnico del club de l'Alt Palància quiso dejar claro que en el Onda se portaron "como señores" tras aquel incidente puesto que se pusieron en contacto con el personalmente para notificarle que ya estaban estudiando el caso para tomar medidas, pero al mismo tiempo dejó claro su malestar y su hastío ante este tipo de situaciones en el mundo del fútbol en general y en especial en el fútbol base.