El fútbol base de Gandia aúna fuerzas tras la llegada de Líbero Parri

El FB Gandia ha anunciado en una misiva los acuerdos alcanzados en pro de una fusión con el histórico CF Gandía que relance el fútbol base de la capital de La Safor después de la llegada del exfutbolista Líbero Parri a la gestión del histórico conjunto blanquiazul con la intención de crear un proyecto potente. Pese a todo, el acuerdo aún no esta rubricando y se sigue trabajando en él:

"En primer lugar, queremos resaltar que desde el C.F. Base Gandía siempre hemos mostrado

nuestro interés y predisposición para establecer buenas relaciones con el C.F. Gandía

(trabajando varias temporadas con convenios de filialidad y colaboración) y que estas

negociaciones pudieran llegar algún día a buen puerto. En estos momentos, con la llegada al

C.F. Gandía del Sr. Líbero Parri y su grupo de trabajo, tras varias reuniones en las que desde el

C.F. Base Gandía siempre hemos puesto encima de la mesa nuestra postura colaboracionista,

se han acercado todavía más nuestras posturas para que la ciudad y comarca puedan disfrutar

nuevamente de un C.F. Gandía cargado de ilusión con un ambicioso proyecto deportivo.

En segundo lugar hacer un poco de historia para recordar que nuestro club, el Club de Fútbol

Base Gandia nació en 2005, "como un hijo del C.F. Gandia", con la clara intención de

salvaguardar una continuidad blanquiazul en el fútbol de la ciudad ante la posibilidad de que el

C.F. Gandia pudiera llegar a tener problemas de supervivencia, debido a la situación en que se

encontraba en aquel momento a nivel deportivo (en Regional Preferente) y una más que

delicada situación económica.

Tras unos primeros años de continuo crecimiento y repletos de éxitos deportivos vividos desde

el seno del C.F. Gandia, llegó una complicada situación en torno al C.F. Gandía al borde de una

posible desaparición, por lo que en la temporada 2011-2012 empezamos a trabajar de

manera independiente. Bajo el lema "CRECEMOS. SÍ AL FUTURO. ADN BLANQUAZUL"

teníamos la importante misión de asegurar el futuro de los colores blanquiazules en la ciudad y

de gestionar la cantera del club del Guillermo Olagüe, siempre bajo la premisa de nuestro ADN

blanquiazul.

Este ha sido siempre nuestro gran valuarte: trabajar con el fútbol base bajo el sentimiento de

los colores blanquiazules, sabedores de que con un trabajo bien hecho no iban a existir límites

en nuestros objetivos. Para ello intentamos aunar nuestra experiencia y las ganas de trabajar

duro con las ansias de crecimiento e identificación con los colores blanquiazules que nos

permitieran volver a convertirnos en un club referente en Gandía, la comarca de La Safor y la

Comunidad Valenciana.

Todo este trabajo es el que nos ha llevado a conseguir nuevamente un importante prestigio

entre las escuelas de fútbol base de nuestra Comunidad así como el reconocimiento de

diferentes organismos oficiales, recibiendo por parte de la FFCV el premio a la mejor escuela

en las temporadas 2008-2009 y 2017-2018; además de contar con una confianza total por

parte del Valencia C.F. formando parte, desde sus inicios, de su importante proyecto escoles

VCF.

En tercer lugar, informar sobre algunos de los puntos que se trataron en la última reunión

mantenida en el día de ayer. Entre los acuerdos alcanzados Miguel Marzal, presidente del

C.F. Base Gandía será la persona encargará de supervisar y controlar todo el fútbol base del

C.F. Gandía, desde juveniles a querubines, con la colaboración de Roberto Amarilla. Antonio

García, vicepresidente del C.F. Base Gandía, se incorporará a la nueva Junta Directiva del C.F.

Gandía en el apartado económico; mientras que Ximo Martí, secretario del C.F. Base Gandía

también se incorporará al departamento administrativo.

En el apartado deportivo también se ha llegado al acuerdo para que el C.F. Base Gandía

aporte todo su potencial actual respetando los compromisos adquiridos hasta la fecha.

Encabezados por su director deportivo David Martí y acompañado al completo por todo el

organigrama existente en la actualidad (entrenadores, delegados, prepadores físicos, etc.)

quedarán automáticamente integrados en la nueva estructura deportiva.

Por lo tanto, si finalmente se consigue firmar el acuerdo definitivo, el C.F. Base Gandía se

incorporará con fuerza al nuevo proyecto deportivo bajo el nombre del histórico C.F. Gandía.

Desde la Junta Directiva del C.F. Base Gandía queremos resaltar nuestra satisfacción por

aportar un club saneado económicamente, formado con 22 equipos, cerca de 350 jugadores

y un cuerpo técnico altanamente cualificado tanto a nivel deportivo como humano, con unas

categorías importantes en el fútbol base y unas inmejorables expectativas de crecimiento

(Juvenil "A" en Preferente y Juvenil "B" en 1ª regional, Cadete "A" en liga autonómica y los

Cadetes "B" y "C" en 1ª Regional, Infantil "A" en Preferente e Infantil "B" en 1º Regional, así

como dos equipos infantiles en 2º regional y los equipos de formación de fútbol-8 con una

gran proyección deportiva), así como el inicio de un proyecto en el fútbol femenino que

iniciaba sus primeros pasos esta temporada. Pero por encima de todo aportamos nuestro

ADN BLANQUIAZUL que siempre se ha mantenido intacto a lo largo de todo este tiempo y que

nos ha identificado en cada uno de los terrenos de juego donde participaban nuestros

jugadores. Han sido 15 años con momentos difíciles pero altamente recompensados con las

inmensas alegrías por los numerosos éxitos deportivos de los que hemos podido disfrutar en el

transcurso de cada temporada. "Nuestros caminos se separaron, pero ahora ha llegado el

momento de volver a caminar juntos€ y esperamos que nuevamente lleno de éxitos".

En estos momentos no debemos olvidarnos de todos aquellos que de alguna manera han

formado y seguirán formando siempre parte de nuestra historia (directivos, entrenadores,

jugadores, familiares y simpatizantes en general) y de esa gran afición al fútbol de Gandía y la

comarca de la Safor que deseamos también puedan ser partícipes y disfrutar de este nuevo y

ambicioso proyecto futbolístico".