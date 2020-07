FFCV salda una deuda histórica con los entrenadores de fútbol base

Ojo a una de las últimas decisiones aprobadas por la Asamblea de FFCV que sin duda abre un nuevo abanico de posibilidades y a la vez salda una deuda histórica pendiente con el colectivo de entrenadores que afecta muy directamente al fútbol base.

Hasta la actualidad la normativa vigente no permitía a ningún individuo tener una duplicidad de fichas en distintos clubes, lo cual significaba que si algún jugador con licencia tramitada quería entrenar a un equipo -un caso harto frecuente como bien sabrá el entorno futbolístico de base y local- tenía que hacerlo en ese mismo club. Es decir, que si alguien en un caso hipotético estaba jugando en el amateur de Preferente del Burjassot CF, únicamente podía ser entrenador oficial de un equipo de base del Burjassot CF.

Esta norma ha estado obligando durante años a un elevado número de técnicos principalmente de base o a no entrenar o a burlarla de facto en clubes que tramitaban una licencia de un técnico, aunque quien realizaba las funciones de entrenador reales era otra persona que a efectos legales no podía constar en ese cargo. Es decir, ese mismo jugador del Burjassot CF del caso hipotético anteriormente expuesto o renunciaba a entrenar a un equipo de las categorías inferiores del Godella CF, o lo hacía sin figurar en el cargo y sin licencia, y con otra persona constando como entrenador.

Ahora la asamblea, a instancias de los técnicos y de los usuarios en general, ha aprobado la propuesta elevada por el Comité de Entrenadores de la Comunitat Valenciana por la cual sí se que permitirá una duplicidad de licencias en distintos clubes, si bien lo hace con el matiz importante de que estas deberán ser "en especialidad y modalidad diferentes". ¿Eso qué significa? Teniendo en cuenta que la especialidad es la diferenciación entre fútbol-8 y fútbol 11 y la modalidad es la diversificación entre fútbol, futbol sala, fútbol playa etc..., ahora el chico del caso hipotético anteriormente expuesto que juega en el Burjassot CF amateur a fútbol-11 puede tener ya una ficha distinta para entrenar a un equipo de fútbol-8 en el Godella (no en fútbol-11 ya que sería la misma especialidad). La medida, si no palia totalmente la controversia, sí que la soluciona en una parte importante.

Junto a esa se aprobaron otras medidas a 30 de junio entre las cuales las que más se adecúan al fútbol base son la equiparación de licencias de técnico deportivo superior a las federativas (otra reivindicación histórica, si bien aquí aún quedan matices pendientes respecto a la validación posterior a la hora de entrenar en el extranjero con esas titulaciones), la creación de la titulación nacional C como curso oficial para poder entrenar hasta infantiles y la formación y regulación específica de coordinadores, otra reivindicación candente.