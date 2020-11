Los antiguos técnicos de fútbol base de la Walter reclaman impagos

Los antiguos entrenadores de los equipos de fútbol base de la UE Alaquàs i Walter denuncian que los antiguos directivos de la entidad les adeudan aún cantidades correspondientes a sus emolumentos de la pasada campaña, de las que han cobrado una parte inferior a la pactada. La directiva saliente entonces formada por Severino Navarro, Rafa Galindo, Vicente Pascual y Vicent Navarro mantiene esta campaña la gestión del primer equipo, pero en julio perdió la concesión de la escuela afincada en 'El Terç', que ha pasado a manos de la Asociación de Futbolistas del Valencia, ajena al contencioso.

La antigua cúpula, que comunicó tras la pandemia que a grandes rasgos no podía devolver los importes de las cuotas a las familias por lo inusual de la situación, porque ya había acometido unos gastos fijos y porque al perder la gestión de la escuela para esta campaña no podía descontar importes, que era el método que estaban aplicando la mayoría de escuelas, sigue sin saldar la deuda con los técnicos que ya en el mes de abril denunciaron la situación irregular y continúan a la espera dentro de una nueva organización que nada tiene que ver con la responsable de las cantidades cuyo adeudo se ha denunciado.

La denuncia que hicieron, aún parcialmente vigente, fue la siguiente:

"1. Que los empleados vivimos una situación de impagos

durante toda la temporada. Se adjunta documento con los

pagos recibidos y con los impagos.

2. Que algunos empleados tienen impagos acumulados desde

la temporada 2018-2019.

3. Que no se nos ha informado de nuestra situación

contractual. No se dispone de copia de nuestros contratos.

4. Que una parte de nuestros ingresos son reconocidos como

"dietas" siendo ésta una decisión unilateral por parte del

club y no habiendo informado a los empleados en que %.

5. Que el objetivo del pago de dietas es según el CLUB el

ahorro del pago a la SEGURIDAD SOCIAL.

6. Que las cuotas de jugadores fueron cobradas en su

totalidad el pasado mes de noviembre lo que demuestra

que los ingresos de esta temporada han debido ser

utilizados por completo en otras causas diferentes al pago

de sus empleados.

7. Que la tercera semana de marzo, se recibió una notificación

personal e individual donde el club aplicaba un ERTE en la

persona de DON SEVERINO NAVARRO, no recibiendo

comunicación alguna por ningún miembro del club.

8. Que no existe ninguna comunicación en referencia a los

cobros pendientes previos al ERTE por parte de ningún

responsable del club.

9. Que no disponemos de ninguna nómina de ningún mes,

desconociendo nuestra base reguladora.

10. Que desconocemos si nuestros datos, cuenta bancaria,

han sido facilitada al SEPE debido a que nadie de la JUNTA

DIRECTIVA tiene contacto con nosotros.

11. Que con la actual situación respecto al COVID 19, y con

el posterior aplazamiento de la competición, el CLUB deja

de tener gastos en arbitrajes".

Como consecuencia de esa denuncia, en el mismo documento se exigía entre otras cosas que el plan de cobros no tuviese una fecha superior al 1 de julio, pero a principios de noviembre la situación denuncian que sigue sin resolverse.