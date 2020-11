La demoledora y viral 'justificación' del técnico ganador en el 0-30

El partido de fútbol base disputado esta domingo entre los equipos cadetes del Deportes Jucar y Los Silos que ha finalizado con un marcador de 0-30 para el conjunto visitante ha suscitado numerosas críticas hacia el comportamiento del conjunto y el técnico visitantes por su actitud y reabre un viejo debate alrededor de las goleadas en las categorías inferiores (cabe recordar que en categoría cadete los futbolistas tienen hasta 16 años). Sin embargo, el técnico del conjunto visitante ha querido 'justificar' la actitud de su equipo con un comunicado que SUPER reproduce íntegramente y en el que, al margen de pedir disculpas inicialmente, denuncia el desequilibrio entre contendientes así como la mercantilización de las escuelas y la falta de competitividad del oponente. Por último en la misiva Cristian -así se llama el técnico del cadete A de Los Silos- asegura que han ofrecido al rival acabar el partido antes de tiempo y el técnico rival ha decidido no hacerlo:

"Como entrenador del Cadete A de Los Silos CF debo una explicación del partido jugado hoy que ha acabado con un Jucar C 0 Los silos CF A 30.

Lo primero es pedir disculpas tanto a niños como padres que hayan sentido humillación por el resultado.

Lo segundo "justificar" el partido que hemos hecho nosotros saliendo al campo como si jugásemos contra cualquier otro rival del grupo, yendo al partido una hora antes (el rival ha llegado 15 minutos antes), saliendo a calentar como todas las semanas (el rival se ha limitado ha hacer un rondo antes de salir al partido) y después nos hemos limitado a ir metiendo goles sin faltar el respeto al rival en ningún momento, sin celebrar ninguno de los goles, sin dar órdenes a los chavales, sin animar ni corregir... Me parece más humillante para un rival tener el balón sin atacar de un lado a otro o cualquier otra cosa que se os pase por la cabeza.

Creo que el problema que estamos teniendo en Valencia con las competiciones va más allá de este resultado abultado

Hay clubes que no pueden inscribir 16.171 equipos porque hay niños que quizás no están para competir en diferentes categorías, pero sólo miran por el dinero que les puede generar, y ahí es donde esta el problema de hoy en día, en tratar a niños como mercancía.

Si debo pedir disculpas al Júcar, al entrenador, a los jugadores y padres, lo haré, pero creo que les debería servir para mirar más allá de donde esta el problema y poder remediarlo para que no pase más veces.

Como entrenador y jugador desde los 5 años,(23 años practicando este deportes) estos partidos no divierten a nadie. Mrefiero resultados ajustados y divertidos donde se aprende a competir de verdad

Me están tratando de loco, de mal entrenador, de sinvergüenza y mil adjetivos más sin ni si quiera conocerme ...

Conforme hemos acabado el partido, nos hemos acercado al entrenador rival y jugadores para animarles y decirles que sigan trabajando (el entrenador no ha querido a acabar el partido 15 minutos antes, diciendo: "Estos aguantan como guerreros" y es para aplaudir esa decisión de no abandonar el campo y seguir luchando).

Para nosotros que estamos ahí tampoco es una situación fácil, que reciban 30 goles ó 20 ...

Si tengo que dejar de ser entrenador porque el club o Federación considera que lo que he hecho no está bien, estoy en sus manos y ellos tomarán la decisión que crean oportuna .Seguiré amando este deporte, tanto si mi equipo gana 1-0 como si perdemos 0-30.

Lo que sí que exigiré a mis niños es RESPETO

Cristian".