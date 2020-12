El percentatge de partits ajornats per la COVID-19 disminueix

El percentatge de partits de futbol base i futbol no professional suspesos a la Comunitat Valenciana a conseqüència de la Covid-19 s'ha reduït de forma notable en les últimes setmanes fins a tornar a les quantitats que s'estaven donant a la fi del passat mes d'octubre.

Segons les dades oficials que es tenen de totes les competicions organitzades per FFCV, aquest cap de setmana del 12 i el 13 de desembre s'han ajornat un 7% dels partits prevists, el que vol dir que 184 encontres dels 2.613 programats no es pogueren jugar per contagis o per contactes directes amb positius.

La dada és positiva perquè des del cap de setmana del 31 d'octubre i l'1 de novembre fins al del 28 i 29 de novembre, cinc en total, els percentatges d'ajornaments van ser del 13, 16, 12, 10 i 14% successivament, majors que el de l'última jornada, encara que dins d'aquests percentatges estan inclosos també els ajornaments del cap de setmana del 28 i el 29 de novembre per la Dana i les pluges.

Les xifres diuen que globalment s'han ajornat 1602 encontres dels 15.525 que estaven programats fins a aquest moment i ara cal veure quina és l'evolució en les pròximes jornades amb les noves mesures anunciades pel Consell de permetre una assistència d'un 30% de capacitat dels recintes amb un màxim de 150 persones.