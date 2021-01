Federación Valenciana prolongará los aplazamientos

La decisión de FFCV de redistribuir las fechas de las jornadas aplazadas después de la penúltima resolución del Consell en la cual se acordó el cierre de las instalaciones deportivas de la Comunidad Valenciana hasta el día 31 de enero (los encuentros que se tendrían que haber jugado estas dos semanas han sido reubicados en fechas desde el 7 de febrero) todo hace pensar que quedará sin ninguna validez después de que el mismo Consell publicara ayer en el DOGV las nuevas medidas tomadas entre las cuales están por ejemplo la del cierre de los municipios de más de 50.000 habitantes los fines de semana hasta el 15 de febrero. De hecho, el ente federativo está evaluando la situación y prolongar los aplazamientos porque todo hace pensar que el cierre de las instalaciones también se alargará hasta el 15 de febrero como mínimo.

A pesar de ello, desde Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana no se quiere aún tomar ninguna decisión en primer lugar porque se está a la espera de que la propia Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública emita una resolución confirmando las medidas que alarguen el cierre de las instalaciones deportivas teniendo en cuenta además que en ese periodo no se podrá salir por ejemplo de la ciudad de València. El ente no quiere que se vuelva a producir una segunda rectificación y por eso esperará como mínimo hasta finales de mes o hasta la primera semana de febrero para emitir cualquier comunicado oficial en lo referente a decisiones relacionadas con la competición, incluida una nueva redistribución de fechas.

Hay que recordar que actualmente únicamente se están jugando las competiciones oficiales de carácter estatal, el que quiere decir que a solas juegan Liga Nacional juvenil, División de Honor juvenil, Tercera División, Segunda División B, LaLiga SmartBank y LaLiga Santander. Esto quiere decir que todo el fútbol base desde cadetes hasta prebenjamines está aplazado hasta después de semana del 6 y el 7 de diciembre, así como todas las categorías regionales juveniles y Primera Regional, Segunda Regional y Regional Preferente forofo. La lógica hace pensar que esa restricción se alargará en el tiempo.

Las decisiones vienen también condicionadas por hecho que FFCV anunciara antes de empezar la temporada que ninguna clasificación de ninguna competición tendría validez si como mínimo no se había jugado una vuelta entera del campeonato, cosa que es equivalente a un 50% de los partidos, una circunstancia que por ejemplo en Regional Preferente todavía no se ha cumplido.