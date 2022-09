Lamentable lo sucedido en el At. Burriana Salesianos-At. Saguntino, un partido amistoso entre dos equipos juveniles que terminó con un joven de 17 años ingresado en la UCI. Nadie podía esperar lo que iba a suceder en el encuentro de preparación entre dos equipos de Segunda Regional.

El encuentro, tal y como avanzó El Periódico Mediterráneo, comenzó a las 12:00 del sábado y apenas duró cinco minutos. El colegiado se vio obligado a pararlo cuando se produjo una brutal agresión sobre el verde y que terminó con un joven de 17 años y que jugaba en el Atlético Burriana Salesianos en la UCI del Hospital de La Plana.

Al parecer, el joven futbolista (natural de Vila-real) se encuentra estable y ha evolucionado favorablemente tras el incidente, aunque es el momento de analizar qué sucedió y de buscar responsables. El presidente del Salesianos, Jorge Gimeno, ha relatado que "está reaccionando bien, ha recuperado el habla y hasta preguntó el resultado del partido".

Gimeno estuvo presente en el campo de Llombai y ha relatado lo angustiosa que fue la situación. "En 20 años que llevo en el fútbol nunca antes vi algo así. Los jugadores no se conocían, hubo una disputa por el balón y el jugador del Saguntino le propinó dos puñetazos en la cabeza al nuestro, que acabó insconciente en el suelo", ha explicado en El Periódico Mediterráneo.

"Intentamos reanimarlo como pudimos hasta que llegó la ambulancia. Fueron diez minutos eternos. Una pesadilla", añade. El futbolista lleva cinco años en la escuela y no era para nada "problemático". "No entendemos qué pudo pasar porque ambos jugadores no se conocían de antes".

La versión que llega desde Sagunt

El Periódico Mediterráneo también se ha puesto en contacto con el Atlético Saguntino. Desde el Nou Camp de Morvedre han lamentado los hechos y avanzan que tomarán "medidas disciplinarias" contra el autor de la agresión. Ahora bien, lo más importante es que "el joven se recupere".

Manuel, director de la escuela, ha explicado que el contacto entre los clubes es "continuo desde el suceso". "Hubo un forcejeo y nuestro jugador recibe un arañazo en el cuello y en el brazo, que aún lleva rojo con sangre. Su respuesta fue propinar un puñetazo en el mentón, fruto del cual cae al suelo y se golpea la cabeza".

Evidentemente el forcejeo y/o el arañazo no justifica la agresión, con lo que desde el Atlético Saguntino están "esperando para ver qué pasa" para ver qué tipo de medida emprenden. "El que lo comienza todo es el jugador de Salesianos, pero nuestro jugador perdió la cabeza, no se puede contestar así".