Esta és la Selecció Valenciana masculina sub-16 de futbol
Disputarà la fase final del CESA a Saragossa del 6 al 8 de febrer
La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) ha anunciat la convocatòria oficial de la Selecció Valenciana masculina sub-16 de futbol per a la fase final del Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques (CESA), que es disputarà del 6 al 8 de febrer a la ciutat de Saragossa.
Convocatòria
El tècnic Paco Marí ha seleccionat 18 futbolistes, que representaran la Comunitat Valenciana a la Ciutat del Futbol Aragonés Óscar Fle, escenari d’una fase decisiva que concentrarà els millors combinats autonòmics del panorama nacional.
Durant el cap de setmana, la selecció valenciana disputarà l’últim partit de la fase de grups del Grup 1 de Primera Divisió davant Andalusia, abans d’afrontar la semifinal, en cas d’aconseguir la classificació, i la posterior final o el partit pel tercer i quart lloc.
Horaris
Divendres 6 de febrer
12.30 h – Comunitat Valenciana VS Andalusia/Camp 3
dissabte 7 de febrer
12.30 h – Semifinal / Partit per a evitar el descens
Diumenge 8 de febrer
9.15 h – Partit pel tercer i quart lloc
12.30 h – Final.
