Esta és la Selecció Valenciana masculina sub-16 de futbol 

Disputarà la fase final del CESA a Saragossa del 6 al 8 de febrer

Pablo Spiewak

VALENCIA

La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) ha anunciat la convocatòria oficial de la Selecció Valenciana masculina sub-16 de futbol per a la fase final del Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques (CESA), que es disputarà del 6 al 8 de febrer a la ciutat de Saragossa.

Convocatòria

El tècnic Paco Marí ha seleccionat 18 futbolistes, que representaran la Comunitat Valenciana a la Ciutat del Futbol Aragonés Óscar Fle, escenari d’una fase decisiva que concentrarà els millors combinats autonòmics del panorama nacional.

Convocatòria selecció valenciana sub 16

Convocatòria selecció valenciana sub 16 / FFCV

Durant el cap de setmana, la selecció valenciana disputarà l’últim partit de la fase de grups del Grup 1 de Primera Divisió davant Andalusia, abans d’afrontar la semifinal, en cas d’aconseguir la classificació, i la posterior final o el partit pel tercer i quart lloc.

Horaris

Divendres 6 de febrer

 12.30 h – Comunitat Valenciana VS Andalusia/Camp 3

dissabte 7 de febrer

12.30 h – Semifinal / Partit per a evitar el descens

Diumenge 8 de febrer

 9.15 h – Partit pel tercer i quart lloc

 12.30 h – Final.

TEMAS

