CONVOCATÒRIA OFICIAL: Aquesta és la Selecció Valenciana masculina sub-14 de futbol 

Disputarà la fase final del CESA a Saragossa del 6 al 8 de febrer

Convocatòria Selecció VALENCIANA sub 14

Convocatòria Selecció VALENCIANA sub 14 / FFCV

Pablo Spiewak

valencia

La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) ha fet pública la llista de convocats de la Selecció Valenciana masculina sub-14 de futbol per a disputar la fase final del Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques (CESA), que tindrà lloc del 6 al 8 de febrer a Saragossa.

Convocatòria sub 14

El seleccionador Adrián Navarro ha citat un total de 18 futbolistes, que defensaran els colors de la Comunitat Valenciana a la Ciutat del Futbol Aragonés Óscar Fle, seu d’una fase final que reunirà les millors seleccions autonòmiques del panorama estatal.

Aquesta instal·lació acollirà el pròxim cap de setmana els partits decisius del campionat, que inclouen l’últim encontre de la primera fase del Grup 1 de Primera Divisió davant Castella i Lleó, així com la semifinal i la possible final, o el partit pel tercer i quart lloc, segons els resultats obtinguts.

La Selecció Valenciana sub-14 afronta aquesta cita amb màxima il·lusió i ambició, amb l’objectiu de lluitar pel títol nacional i continuar consolidant el bon treball de formació que desenvolupa la FFCV.

Horaris dels partits

divendres 6 de febrer

 10.00 h – Comunitat Valenciana VS Castella i Lleó/ Camp 5

dissabte 7 de febrer

 10.00 h – Semifinal

Diumenge 8 de febrer

9.15 h – Partit pel tercer o quart lloc (Camp 5)

 10.00 h – Final (Camp Pedro Sancho).

