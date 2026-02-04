La Comunitat Valenciana prepara a sus selecciones Sub-14 y Sub-16 para el Campeonato de España

Las selecciones valencianas de fútbol Sub-14 y Sub-16 continúan con su preparación de cara al Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, que se celebrará en Zaragoza del 6 al 8 de febrero.

Selección Sub 14

El seleccionador de la Sub 14, Adrián Navarro ha convocado a un total de 18 futbolistas que representarán a la Comunitat Valenciana en la Ciudad del Fútbol Aragonés Óscar Fle, escenario de una fase final en la que se darán cita las mejores selecciones autonómicas del fútbol estatal.

Superdeporte ha podido estar presente en los últimos entrenamientos de la selección valenciana Sub-14 antes de afrontar la fase final del Campeonato de España y ha tenido la oportunidad de charlar con algunos de los futbolistas del equipo. Entre ellos, Liam, jugador del Valencia CF.

Liam ha destacado que una de las cosas que más aprende cada vez que acude a una convocatoria con la selección valenciana es el compañerismo y los valores que se transmiten dentro del grupo. El jugador del Valencia CF ha explicado que, al reunirse futbolistas de muchos clubes diferentes, es fundamental unirse y remar todos en la misma dirección para formar un verdadero equipo.

Además, Liam ha reconocido que lo que más ilusión le hace es disputar el Campeonato de España, por el alto nivel competitivo que existe en todo el país y la oportunidad que supone medirse a los mejores jugadores de cada comunidad autónoma.

Liam hablando con SUPERDEPORTE / SUPERDEPORTE

Selección Sub 16

La selección valenciana Sub-16 también cuenta ya con su lista definitiva de 18 jugadores, los elegidos por su seleccionador, Paco Marí, para afrontar la fase final del Campeonato de España.

La selección valenciana afronta este fin de semana el cierre de la fase de grupos del Grupo 1 de Primera División con el duelo ante Andalucía. En caso de lograr la clasificación, el combinado valenciano disputará la semifinal y, posteriormente, la final o el encuentro por el tercer y cuarto puesto.

Hemos hablado con David Albelda, hijo del excapitán del Valencia CF. Se ha definido como un jugador valiente, con buen físico y un buen toque de balón.

Sus retos esta temporada es ganar la liga con el Valencia y empezar bien la temporada que viene para seguir creciendo.

Entrenamiento de la selección valenciana sub 16 con David Albelda / FFCV

Otro de los protagonistas que pasó por Superdeporte fue Marc Santos, jugador del Levante. Marc explicó las diferencias entre jugar en su club durante toda la temporada y hacerlo con la selección valenciana, donde se encuentra con nuevos compañeros y muchos estímulos distintos. Según él, en la selección hay que tener mucha capacidad de adaptación, ya que todo es diferente y se aprende constantemente.

El objetivo principal de Marc era conseguir la renovación con el Levante, meta que ya ha alcanzado. El jugador ha asegurado que ahora su cabeza y su corazón están puestos en debutar y triunfar con el Levante.

Marc Santos con SUPERDEPORTE / FFCV

Horarios de los partidos

Selección Sub 14

Viernes 6 de febrero

10:00 h – Comunitat Valenciana vs. Castilla y León (Campo 5)

Sábado 7 de febrero

10:00 h – Semifinal

Domingo 8 de febrero

09:15 h – Partido por el tercer y cuarto puesto (Campo 5)

10:00 h – Final (Campo Pedro Sancho)

Selección Sub 16

Viernes 6 de febrero

12:30 h – Comunitat Valenciana vs. Andalucía (Campo 3)

Sábado 7 de febrero

12:30 h – Semifinal / Partido para evitar el descenso

Domingo 8 de febrero

Noticias relacionadas