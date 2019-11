Homenaje a las pioneras del fútbol femenino español

«Somos por vosotras». Este ha sido el lema elegido por la RFEF para homenajear a las pioneras del fútbol femenino, aquellas que vistieron por primera vez la camiseta de la oficiosa Selección Española Femenina entre 1971 y 1973, muchos años antes de oficializar este combinado absoluto en 1983. Entre las 20 pioneras con las que se saldó una cuenta pendiente (nunca se había reconocido aquella labor), seis valencianas han sido conmemoradas en la Casa del Fútbol Español; vistieron la camiseta de La Roja a principios de los 70 en uno de los seis primeros partidos disputados por el combinado nacional en Murcia.





Virginia Cuñat, Mari Carmen García, Amparo Herera, Ana Seijo, Paquita Cruz y Carmen Arce 'Kubalita' jugaban juntas en el mítico Marcol Lanas Aragón (foto), también conocido por su equipo de balonmano en División de Honor. El Marcol fue uno de los clubes referentes durante años, primero jugando en el Antonio Román, el actual Ciutat de València donde juega el Levante UD, y posteriormente en el San Gregorio de Torrent.





Las emotivas palabras de 'Kubalita'

Enrecibieron la llamada del seleccionadorpara jugar ante Portugal en. Aquel partido terminó 3-3, pero más allá del resultado quedó la sensación de que lo mejor estaba por llegar en el fútbol femenino;, presentó una gran entrada en el partido y se reivindicó contra un gobierno franquista que se negaba a dejar jugar el partido, y que terminó cediendo por la presión popular, disputándose el dueloCarmen Arce 'Kubalita' fue portera en dos de aquellos seis primeros partidos. Además de Murcia, la portera pudo jugar en Córdoba contra Italia (1-5). Ella y sus compañeras de Marcol, campeonas en la Comunidad Valenciana, nunca fueron conscientes de lo que estaban haciendo.Es lo que se siente cuando alguien tiene pasión», asiente al recordar aquella época. Ahora sienten que se ha hecho justicia.. Las pioneras fuimos nosotras, pero representábamos a cientos de mujeres que se levantaban a las seis de la mañana para entrenar».

'Kubalita' solo tiene palabras de agradecimiento para el homenaje recibido por la RFEF, y que ha supuesto el fin de años de reivindicación, sobre todo del que fuera su técnico Rafael Muga. "Hoy es un día para dar las gracias, a la RFEF, su presidente, Luis Rubiales (recuerdo su lucha por los jugadores del Levante hace años) y a Iñaki Mikeo y su equipo pos su eficacia y cercanía. No es lo mismo tener una Federación que quiere que desaparezcas, que la actual que media en los conflictos y crea programas como "Absoluta promesas". A Carlos Troncoso por su documental "Algo más que una pasión" por sacarnos a la luz, reflejando la sociedad en la que vivimos nuestra experiencia. Gracias a nuestras familias, entrenadores, presidentes y a los aficionados que primero con curiosidad y luego con respeto nos seguían. Pero no por último, sino sobretodo a Rafael Muga, por su libro y 40 años de lucha por que se nos reconozca, sin el nada de esto seria posible. Las pioneras que estamos aquí, tuvimos la suerte de ser internacionales y recibimos este homenaje en nombre de cientos de mujeres que se levantaban a las 6 de la mañana para entrenar, que jugaban después de muchas horas de autobús y luego volvían al trabajo. Algunas de ellas serian hoy figuras en cualquier equipo del mundo. Es un honor compartir este día con las jugadoras actuales. Nos sentimos orgullosas de vosotras. Durante el Mundial, especialmente en el partido contra Estados Unidos os acompañábamos durante el himno, en cada corte, pase, cada remate como si estuviésemos en la banda. Durante el premio "The best", de la FIFA cuando todos se pusieron en pie para aplaudir el 11 ideal femenino, también sentimos que ese aplauso era para las que comenzamos esta lucha. El fútbol femenino necesita homenajes, pero también que se acuda a los campos, que se vean los partidos por televisión y que se apoye a los equipos pequeños. Nosotras os guardamos las espaldas.Tened presente que; quien recuerda los orígenes, refuerza su identidad".