Maddi Torre, la única que no hizo huelga en Primera Iberdrola

En Zubieta la huelga del fútbol femenino impidió ver a dos de los equipos más atractivos de la categoría. El Real Sociedad-Barcelona no se jugó pero sí pasó algo inusual. Una jugadora se presentó a la hora de la citación como así recogió el acta del encuentro. Maddi Torre, la futbolista de la Real Sociedad se marchó a los pocos minutos pero como ya había avisado, ella iba a asistir a la cita de esta jornada. Hace semanas de hecho, en declaraciones para SER Deportivo Gipuzkoa, reconocía que no veía este momento el adecuado para realizar el parón. "No es el momento de hacer una huelga. Ya lo compartí con mis compañeras y les pedí respeto porque no es fácil estar en la minoría. No creo en la huelga como medio para conseguir lo que queremos. Estamos teniendo un poco de prisa a la hora de conseguir el Convenio Colectivo", sentenció.