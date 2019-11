Las gemelas Flores, tú a Sevilla y yo a Valencia

Sevilla albergará un choque familiar en el que las hermanas Flores son las protagonistas. La blanquinegra Mónica y la sevillista Sabrina se enfrentarán en un duelo que las cita como rivales por primera vez en la Primera Iberdrola. Mónica llegó al equipo de Mestalla la temporada pasada, con un contrato de dos temporadas y por otro lado, Sabrina se incorporó al cuadro andaluz en el pasado mercado estival. "Mónica es mi mejor amiga, un modelo a seguir y una increíble inspiración. Lo hago todo teniéndola en cuenta, trabajamos duro cada día y jugamos con la misma pasión. Crecimos jugando juntas y ella ha completado un año en el Valencia. Me animó a venir porque me dijo que Sevilla es una gran ciudad y un buen desafío. Mi hermana es una gran razón por la que estoy aquí, porque vi cómo ella creció y escuché todas las cosas buenas que me ha compartido del club y del ambiente y quiero estar en eso", dijo Sabrina tras su llegada al Sevilla después de jugar en el Sky Blue FC.

Ambas tienen un pasado del que lo comparten casi todo. Las gemelas nacieron el 31/01/96, en Livingston, New Jersey y son hijas de David, mexicano y de Adriana, rumana que migró a los Estados Unidos. Es por esto que Sabrina y Mónica tienen doble nacionalidad y eso les permitió en su día escoger a qué país querían representar en compromisos internacionales. Mónica optó por México, donde residen sus raíces por parte de padre, mientras que Sabrina se decantó por pertenecer a la selección del país en que nació.

Por coincidir, coincidieron hasta en la misma universidad, estudiando ambas medicina en Notre Dame, Indiana, pero sus carreras profesionales separaron sus caminos. La primera vez que coincidieron como rivales en el terreno de juego fue en 2016, en el Mundial Sub-20 de Papúa Nueva Guinea, donde la valencianista Mónica pudo disputar los tres partidos de la fase de grupos antes del encuentro ante Estados Unidos, mientras que su hermana no tuvo minutos hasta ese enfrentamiento. El choque tuvo un desenlace de infarto, en el que Sabrina y la selección estadounidense se llevaron la eliminatoria en el último minuto.



Cara a cara

El domingo se volverán a medir en el verde, en un partido importante a la vez que especial, lleno de reencuentros con figuras ex valencianistas, como es el caso de Cristian Toro, Yanara Aedo, Karapova y Raquel Pinel. Mónica habló ayer con VCF Media sobre lo que esperan del partido de mañana. "Es un partido grande. Tuvimos el parón de la huelga y es un partido importante para los dos, para ganar estos tres puntos que tenemos que llevarnos a casa y para seguir adelante, porque tenemos mucho para mejorar y estamos trabajando en los entrenamientos y tenemos que poner ese trabajo en el campo", dijo la mexicana. También aprovechó para hablar sobre sus sensaciones en esta temporada y de la evolución desde la anterior y la forma en que Irene usa su polivalencia: "ahora me siento más cómoda en la cancha con mis compañeras y en ambos lados, en la posición de carrilera. La temporada pasada me afectó un poco venir a España, pero ahora estoy mas cómoda y estoy lista para servir a mi equipo en cualquier posición, ya sea en la derecha, izquierda o desde el banco. Lo importante es aportar", afirmó Mónica.