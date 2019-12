Alerta con Mari Paz en el Valencia Femenino

Mari Paz Vilas se vio obligada a retirarse del campo ante el FC Barcelona este pasado sábado en el Puchades. No se conoce todavía el alcance de una lesión, que por lo que se vio en el partido, sería muscular. Hay que conocer los resultados las pruebas médicas para evaluar el tiempo que estará alejada del verde. En los primeros compases del encuentro, la delantera sufrió un molestia en una carrera en solitario, por lo que Irene Ferreras decidió sustituirla por Cara Curtin en el minuto 13. "Yo que la conozco, si se ha quitado del campo es porque no podía. Tendrá alguna lesión de tipo muscular, no sé el alcance", dijo la entrenadora del Valencia después del partido. No son buenas noticias.

La delantera es uno de los referentes ofensivos del equipo. Mapi influye en todo el sistema de juego en el campo rival y será una baja sensible para Irene Ferreras. La gallega engloba las facetas fundamentales de una '9' completa y veterana, como sus números reflejan. Seis goles en diez partidos, una gran cantidad de ocasiones generadas gracias a su capacidad de jugar de espaldas a la portería y la facilidad que tiene para asociarse con sus compañeras la avalan para tener en cuenta su estado físico de cara a las futuras jornadas. La posible baja de la jugadora coinciden en un momento determinante en el que cada partido es clave para recuperar la confianza.

Otra jugadora que se retiró cojeando en la primera parte fue Bea Beltrán. La defensa tuvo que ser sustituida por la argentina Flor Bosegundo. Parece que Bea, la lateral izquierdo lleva un tiempo jugando con molestias. En cambio, el pronóstico es más optimista que el de Mari Paz.