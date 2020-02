"¡No tienes ni idea de fútbol! Las mujeres no tendríais que jugar a esto..."

El Crevillente Femenino CF ha denunciado públicamente insultos sexistas y menosprecios del árbitro a las jugadoras durante el encuentro que disputó este pasado fin de semana ante el SPA Alicante C en la jornada 15 del grupo 3 de Primera Femenina VALENTA.

En una nota a través de las redes sociales, la entidad afirma que el colegiado, D. A. M. G, llamó a sus jugadoras "nenazas" y que las menospreció con frases como "que se termine ya esta mierda de partido", "dais vergüenza" o "las mujeres no tendríais que jugar a esto". El texto del comunicado íntegro en Instagram es: "Desde el Crevillente Femenino C.F. queremos denunciar los comentarios machistas realizados por el árbitro a nuestras jugadoras durante el partido de hoy en el Enrique Miralles. Frases como "sois unas nenazas""que se termine ya esta mierda de partido" "no sabéis hacer nada""tú cállate que no tienes ni idea de fútbol, "dais vergüenza" o "las mujeres no tendríais que jugar a esto" que repudiamos y que nos parecen inadmisibles. Condenamos estas actitudes y esperamos que se tomen las medidas oportunas para que un suceso como este no se vuelva a tener lugar en un campo de fútbol".