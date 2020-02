"Me quedo con la intensidad y la entrega de las futbolistas"

El debut de José Bargues en el banquillo valencianista dejó buenas impresiones. «El partido ha sido realmente como nos esperábamos desde el principio de la semana pasada, sabíamos que iba a ser un partido donde íbamos a sufrir contra un buen equipo que hace muchas oportunidades que son muy rápidas, que íbamos a estar bastante tiempo sin balón», declaró el técnico después del encuentro en la ciudad deportiva del Real Madrid. No obstante, Bargues percibió sensaciones satisfactorias ya que las valencianistas dieron buena imagen en cuanto a entrega, intensidad y peligrosidad en el campo.

Dentro del 11 blanquinegro hay varias cosas a destacar que generaron una grata sensación entre la afición: el tandem Guerrero-Gaitán ofreció mucha seguridad en mediocampo, algo que a nivel defensivo le viene de perlas al equipo. A este dúo se le suma Marta Carro, un diamante en bruto que promete muchos alivios -y alegrías- en el Valencia. Aunque haya tenido problemas con los balones altos, Enith también hizo un buen partido bajo palos. Sin embargo, hubo una jugadora en especial que destacó, y esa es Viola Calligaris. La punta dio una exhibición magistral en el estadio Alfredo di Stefano, de hecho, equipos como el Madrid ya están empezando a mover hilos para ficharla. A pesar de todas las luces que ofreció el equipo de Bargues, futbolistas como Asun, Mari Paz y Bonsegundo no consiguieron aprovechar oportunidades claras de gol para sumar en el marcador. El empate a cero que dejó el partido ha de servir como punto de inflexión. Para ello, Bargues desveló cuál va a ser su 'modus operandi' de aquí en adelante, «vamos a enfocarnos en nosotras, vamos a empezar a ajustar las cosas que vimos que no están al cien por cien como queremos» y así poder «seguir trabajando en construir la confianza y la identidad de este equipo», admitía el entrenador en rueda de prensa. El encuentro del sábado, perteneciente a la jornada 20 de la Liga Primera Iberdrola, ha mostrado con sus más y sus menos a un Valencia solvente, que va por buen camino. Aun así, siguen sin tener las estadísticas a su favor. Con 19 partidos jugados, nueve de ellos perdidos y siete empatados, el equipo de Bargues no logra superar el umbral de la zona de descenso.



Borrón y cuenta nueva

El domingo 23 las chicas del Valencia reciben al Rayo Vallecano en casa. El técnico valencianista ha hecho borrón y cuenta nueva y lanza un claro mensaje, no hay que «pararnos mucho a lamentar el no conseguir los tres puntos pero claro, con la intención de conseguirlos lo antes posible». El barco del Valencia CF Femenino no se hunde.