No hay pruebas. Si acaso muchas menos de las que pudo haber en el Valencia - Cádiz cuando Juan Cala insultó a Diakhaby y se armó la de San Quintín. Desde LaLiga se dijo que no había pruebas del hecho denunciado. Lo cierto es que sí que había pruebas, pero no resultaron definitivas para castigar al defensor del conjunto amarillo. Este domingo, es en la segunda categoría del fútbol femenino donde se ha registrado un presunto nuevo caso de insulto racista.

Según publica Diario de Navarra, tras la espectacular remontada de Osasuna ante el Oviedo (pasó de 4-1 a 4-4 en un puñado de minutos) y ya de camino al túnel de vestuarios, hubo presuntamente unas malas palabras. "Puta china de mierda". Esas son las palabras que denuncian que dijo una jugadora rojilla a una local tras un encontronazo. Esas palabras habrían sido dirigidas a la japonesa Yuki Togawa. Nadie del trío arbitral escuchó nada parecido, por lo que el colegiado recogió en el acta la versión unilateral del conjunto local.