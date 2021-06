El Real Madrid expulsa a Ubogagu por ir a una boda

Chioma Ubogagu, jugadora del Real Madrid, ya es historia del club blanco. Llegó del Tacón CD, origen del Madrid femenino, en 2019. La inglesa ya no contaba deportivamente para el técnico David Aznar y su salida era ya una prioridad. Aun así, el 'diario AS' asegura que Ubogagu no sale solo del Real Madrid por una cuestión deportiva, sino que su marcha va más allá de los terrenos de juego. El motivo de esta decisión habría sido que Ubogagu se fue a su país antes de tiempo.

El club y las jugadoras habían establecido un periodo de descanso que la delantera no respetó y dejó el equipo días antes y sin avisar para asistir a la boda de un familiar. Un acto de indisciplina que desde el club blanco han decidido no tolerar más. La jugadora ya apuntaba a su marcha, pero esta habría sido la gota que ha colmado el vaso.