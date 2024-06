La alicantina Sandra Paños abandona el Barça

La guardameta del Barcelona Sandra Paños explicó, en la rueda de prensa de su despedida del club catalán, que el último año, de los nueve que ha vestido de azulgrana, ha sido "difícil" y que le ha hecho crecer y madurar.

"En mi trayectoria había tenido un rol primario, este año ha sido diferente, no ha sido así y me ha tocado aceptar la situación", relató la alicantina, que añadió que, pese al rol secundario que ha tenido este último curso, había vivido "un viaje extraordinario" del que se siente "afortunada".

Paños pondrá rumbo al América mejicano a por "nuevos retos" que, explicó, le "ilusionan". "Mi futuro está decidido. Se sabrá en los próximos días". "Quiero seguir creciendo personalmente. Me siento con ganas de seguir compitiendo aún", destacó. Sin embargo, con 23 títulos a sus espaldas, la meta reconoció que no le cierra la puerta al Barcelona en un futuro, y que se ve "aportando al club" en roles distintos: "ojalá, estoy abierta a cualquier cosa".

Visiblemente emocionada, la futbolista de 31 años y portera con más partidos y títulos de la historia de la sección, se mostró agradecida y tranquila. "Me voy en paz y con el tremendo orgullo de haber sido capitana", subrayó, aunque "no es fácil irse de un lugar donde has sido tan querida, feliz y realizada".

Paños aterrizó en Barcelona en 2015, proveniente del Levante UD valenciano, y tras nueve años defendiendo la portería azulgrana, afirma que la motivación que debe mantener el equipo es "el legado" que han construido hasta el día de hoy. "Somos unas privilegiadas por haber visto el desarrollo", explicó, consciente que "las cosas no son casualidad, esto no habría podido darse sin la apuesta del club por nosotras".

Paños se marcha de la Ciudad Condal como toda una referente, una a la que a ella "le hubiera encantado tener", y quiere ser recordada, "más que como buena portera, por la parte personal". La tercera capitana, no obstante, recordó que aún quedan muchas cosas por mejorar, cambios que se necesitan "más pronto que tarde", como el aumento de competencia; "el Barcelona es un espejo al que mirarse".

Con todo, Sandra de marcha por la puerta grande, con el primer póker de títulos de la sección; "salir de aquí con cuatro títulos es la mejor manera de la que se puede salir. Ha sido un placer", concluyó.