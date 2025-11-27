La FFCV estará muy presente en la final de la Nations League femenina

El fútbol femenino tiene una cita con la Selección. No se trata de un encuentro más, sino de toda lucha por un título. La FFCV desplazará a Madrid a 6.300 personas para la final de la UEFA Nations League. El encuentro supondrá la vuelta de la finalísima entre Alemania y España, quienes se enfrentarán antes en territorio alemán este viernes (20:30h).

Para el partido definitivo, ya en el estadio Metropolitano (martes 2 de diciembre a las 18:30h), la Federaciò de Futbol de la Comunitat Valenciana se movilizará para ayudar a llenar el campo del ambiente adecuado.

Viaje por carretera

Para la cita, la FFCV ha hecho el esfuerzo de organizar 95 autobuses, los cuales salen desde las 3 provincias (Valencia, Castellón y Alicante). Partirán desde distintos puntos de las provincias para hacer más fácil el desplazamiento a los que asistirán a Madrid. Concretamente, 129 clubes de la Comunitat Valenciana (más de un 10% del total) estarán representados en la cita europea.

Un 78% de los 6.300 que se desplazan a Madrid son jugadoras federadas (en torno a 5.000 jugadoras) y la mayoría viajan en los mencionados autobuses.

Las jugadoras de España celebran el gol de Alexia Putellas / EFE

Entre el coste de buses y el coste de las entradas, la valoración total aproximada es de 258.000 euros. Por si fuera poco, se le ofreció la posibilidad a todos los clubes Valenta de las 3 provincias incluidos fútbol sala de sumarse al evento. Resulta evidente la disposición clara de la FFCV con Valenta para promocionar el fútbol femenino, destinando los recursos de forma directa a los clubes y jugadoras.

Con todo ello, la apuesta por el fútbol femenino se reafirma en un año en el que la FFCV se suma a Madrid, Catalunya y Andalucía, contando por primera vez con todas las categorías valencianas de base y aficionada.

Cada vez hay más federadas

Un dato importante para entender el crecimiento del fútbol femenino en la Comunitat radica en las licencias federativas. Y es que se han multiplicado por tres las licencias en 6 años de deporte femenino (de 3.800 a las más de 12.000). Igualación de categorías con las masculinas, se ha completado la creación de todas las categorías de fútbol base. Se hacen cientos de clínics y de actividades en colegios para buscar nuevas jugadoras.