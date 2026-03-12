Derbi Teika en el Mini Estadi: Villarreal CF Femenino y Valencia CF Femenino se miden en la zona alta

El Villarreal CF Femenino y el Valencia CF Femenino se enfrentan este domingo 15 de marzo (17:00 horas) en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza en uno de los partidos más destacados de la jornada. El encuentro mide a dos equipos situados en la parte alta de la clasificación y separados por una mínima diferencia.

El Valencia CF Femenino llega al choque como tercer clasificado con 35 puntos, mientras que el Villarreal CF ocupa la cuarta posición con 33. Solo dos puntos separan a ambos conjuntos, lo que convierte el partido en un duelo directo por mantenerse en los puestos de cabeza.

Objetivos de ambos equipos

El equipo dirigido por Jordi Ferriols afronta el encuentro con la intención de aprovechar el factor campo y reducir esa distancia en la clasificación. Enfrente tendrá a un Valencia CF Femenino que ha mostrado regularidad durante la temporada y que buscará sumar para consolidarse entre los equipos que encabezan la tabla.

Precedentes

El precedente de la primera vuelta dejó un partido muy equilibrado que se resolvió en el último instante. En el Antonio Puchades, el Valencia CF Femenino se impuso por 1-0 gracias a un gol de Marcano en el minuto 94. Hasta ese momento, ambos equipos habían protagonizado un encuentro de gran intensidad y pocas concesiones defensivas.

Aquel desenlace evidenció la igualdad que suele marcar los enfrentamientos entre ambos conjuntos, algo que vuelve a anticiparse para este nuevo capítulo. Con solo dos puntos de diferencia en la clasificación, el resultado del domingo puede tener un impacto directo en la lucha por los puestos altos de la tabla.

El duelo entre Villarreal CF Femenino y Valencia CF Femenino vuelve así a reunir a dos de los equipos más competitivos de la temporada en un choque que, además de los tres puntos, pone en juego posiciones en la parte alta de la clasificación.

En directo

El partido podrá seguirse también en directo a través de V Play, la plataforma del Villarreal CF, que emitirá el encuentro de forma gratuita a través de la página web del club y de sus perfiles oficiales.