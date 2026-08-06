Oficial: Nuevo fichaje más caro de la historia del FC Barcelona
La sección blaugrana femenina ha hecho oficial la incorporación de Kerolin Nicoli
Directa al ranking de mayores traspasos de la historia. El fichaje del Kerolin Nicoli procedente del Manchester City es el mayor desembolso que ha realizado la secretaría técnica culé para su sección femenina. El movimiento de la delantera brasileña se ha cerrado por unas cifras que ascienden hasta los 1,2 millones de euros, convirtiéndose así en el cuarto traspaso más caro de la historia del fútbol femenino.
La atacante de 26 años ha firmado por el club azulgrana hasta 2030 y es la cuarta cara nueva para el equipo de Pere Romeu tras las llegadas de Renee Van Asten, Tyler McCamey y Martina Fernández. La salida de Salma Paralluelo al Olympique de Lyon obligó al club a reforzar la parcela ofensiva, por lo que Kerolin aterriza en Can Barça con el objetivo de intentar hacer olvidar a la jugadora zaragozana. La pasada campaña anotó diez goles y repartió cinco asistencias en 19 partidos con la camiseta cityzen.
Así está el ‘top 5’ de traspasos más caros
- Grace Geyoro, del PSG al London City en 2025 (1,6M)
- Felicia Schröder, del Hacken al Real Madrid en 2026 (1,5M)
- Alyssa Thompson, del Angel City al Chelsea en 2025 (1,5M)
- Kerolin Nicoli, del Manchester City al FC Barcelona en 2026 (1,2M)
- Lizbeth Ovalle, del Tigres al Orlando Pride en 2025 (1,2M)
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