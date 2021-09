Javier Lozano ha sido reelegido como presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) por cuatro años, hasta 2025, tras obtener el respaldo mayoritario de los clubes de la asociación e iniciará su cuarto mandato al frente del Futsal nacional desde que llegó en 2009.

En estos 12 años, Javier Lozano ha saneado la LNFS, organismo en quiebra económica con casi cuatro millones de deuda, ha repartido beneficios entre los asociados al final de cada temporada desde 2012 y ha conseguido que la asociación suscriba un contrato histórico por la venta de los derechos audiovisuales por 5 millones de euros.

De esta forma, se ha elevado el reparto entre los clubs a 1.427.000 euros para la temporada 2021-22.

Javier Lozano ha renovado la confianza de los clubes como candidato único al contar con los avales de los asociados. En el proceso electivo, la Junta electoral ha validado todos los avales presentados para certificar su continuidad al frente de la LNFS sin necesidad de celebrar Asamblea General Extraordinaria, tal y como marcan los Estatutos de la Asociación.

El ya reelegido máximo mandatario de la LNFS es, a sus 60 años, el referente del Fútbol Sala nacional y mundial dentro y fuera de las pistas. Como seleccionador nacional consiguió los dos mundiales que ostenta España, en Guatemala 2000 y Taiwán 2004, y dentro de sus logros deportivos también están los tres campeonatos de Europa conseguidos en Córdoba 1996, Moscú 2001 y Ostrava 2005.

Durante 16 años compaginó en la RFEF su puesto de seleccionador con el de director de la Ciudad del Fútbol y su Fundación. Tras su salida del banquillo se incorporó en 2007 al Real Madrid como responsable del área profesional y la cantera.

Después de ser proclamado presidente por la Junta electoral, Javier Lozano agradeció "profundamente" a todos los clubs que actualmente componen la LNFS su incondicional apoyo "sin pedir nada a cambio".

"En estos tiempos donde la lealtad, los valores y la memoria han desaparecido, es un detalle poder confiar todavía en las personas. Esta es mi cuarta legislatura en la LNFS y la afronto con la misma ilusión que la primera, donde estábamos condenados a la disolución por quiebra técnica, moral y de credibilidad. Después de superar esa etapa de tinieblas y traer la luz y esplendor a este deporte y a la Asociación, por razones conocidas, el Fútbol Sala desgraciadamente ha vuelto a abrir la puerta a la mediocridad, con los peligros de desaceleración y empobrecimiento que ello conlleva. Como no puede ser de otra manera, seguiré sirviendo a los miembros de la LNFS con la misma pasión, lealtad y honestidad como lo he hecho estos últimos 12 años. Sólo hay que escudriñar los hechos, no las promesas ni la propaganda", comentó.

Lozano insistió en agradecer a los clubes su valentía y coherencia para decidir por ellos mismos "y resistir a las presiones y amenazas". "La libertad siempre ha tenido un precio; solo hay que tener la valentía de pagarlo", añadió.